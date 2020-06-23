Шарлатан или легенда? Ушел боксер, побивший рекорд Мейвезера
У Ванхенг Менайотина необычная история. После того, как таец превзошел Флойда, он поехал на рынок торговать яйцами.
У Ванхенг Менайотина необычная история. После того, как таец превзошел Флойда, он поехал на рынок торговать яйцами.
21 июня о завершении карьеры объявил боксер, чей рекорд мог бы означать, что он — лучший в истории. Но в действительности об этом человеке знают не так много. 34-летний Ванхенг Менайотин одержал 54 победы в 54 боях на профессиональном ринге, был чемпионом мира, но не снискал особой славы и не заработал кучи денег.
Истории, когда спорт — чуть ли не единственный шанс человека выбраться из нищеты, очень распространены.
— Мне было 13 лет, когда я начал заниматься тайским боксом, как и почти все дети в нашей стране. Денег у нас не было совсем. Спорт был возможностью заработать хоть
Ванхенг Менайотин — не настоящее имя парня. При рождении его звали Чаяпхон Мунсри. Нынешнее имя он взял, как это нередко бывает в Таиланде, в честь основателя боксерского зала, в котором он тренируется. Есть у него и третье имя: Ванхенг Каиянгхадаоджим — в честь названия самого тренировочного зала.
Изначально талантливым бойцом Менайотин не считался. Все, чего он добился — исключительно благодаря упорству и трудолюбию. К 20 годам он стал чемпионом страны по тайскому боксу, но денег на то, чтобы обеспечить большую семью, все еще не хватало. Гонорары у местных ребят совсем небольшие. Идея, как исправить ситуацию, появилась у менеджера Вирата Вачирараттанавонга. После диалога с ним Менайотин решил перейти из тайского бокса в классический, чтобы получить шанс выйти на мировой уровень и зарабатывать качественно другие деньги.
Боксерская карьера у Менайотина получилась действительно необычная. Началась она еще в 2007 году и все эти годы была примерно одинаковая: 5−6 боев в год, все — на родине, приличные соперники (с положительными рекордами) чередуются с никакими. Даже когда он уже был чемпионом в минимальном весе (до 47,6 кг), все равно проводил бои с ребятами с рекордами 4−9 или 21−44. Чемпионский пояс в таких поединках на кону не стоял, а вход в зал был зачастую свободный.
В 2014 году Менайотин стал чемпионом мира по версии WBC — это, как известно, очень серьезный титул, возможно, самый престижный в боксе. Если бы 29-летний на тот момент таец выступал не в минимальном весе, а, например, в полусреднем, то был бы мировой звездой. Но к боям таких малышей (рост Ванхенга — 158 см) внимания не очень много исторически. Миллионов им не платят, по телевизору показывают редко. Самый большой гонорар в жизни Менайотина составил 175 тысяч долларов — как раз за титульный бой с Освальдо Новоа.
С тех пор Менайотин провел 18 поединков. В Таиланде его прозвали «Карликовый гигант». Второе прозвище — «Крутой цыпленок», так как у боксера был спонсорский контракт с тайским производителем мясных и морепродуктов «CP». В деньгах он уже остро не нуждается, но интернет облетела история, как после рекордной 51-й победы в карьере он отправился на рынок торговать яйцами. Так он помогает своей семье, которая хотя и живет лучше, чем другие семьи в Махасаракам (средняя зарплата там около 150 долларов), но
— У меня не было времени праздновать, — сказал боксер в интервью Boxing Monthly. — Люди, которые меня знают, в курсе, что я не такой человек. Я — простой парень, а бокс — это моя работа. Я получаю деньги за то, что бью людей на ринге, и мне не важно, 50 раз я победил или больше. Мне все равно, если
Как уже было сказано, все свои 54 боя Менайотин провел в Таиланде, но он уверяет, что это не принципиальный момент: «Я всегда был готов поехать куда угодно, если бы поступило хорошее предложение». Видимо, несмотря даже на мировой титул по версии WBC, интереса у зарубежных промоутеров к Менайотину не было никакого. Его никогда не включали в рейтинги лучших боксеров вне зависимости от веса.
За несколько лет до завершения карьеры, когда Менайотин как раз только побил рекорд Флойда Мейвезера, он заявил, что после бокса хочет попробовать себя в ММА. Но перед этим
За год до старта боксерской карьеры Менайотин отучился в университете Бангкока и получил диплом бакалавра гуманитарных наук. Но он собирается посвятить жизнь тренерской работе в боксе — и это, в отличие от идеи заняться ММА, уже точно: «Я собираюсь открыть свой собственный маленький зал. Хочу растить боксеров следующего поколения, своих преемников».
В целом Менайотин доволен карьерой: «Я уже вошел в историю Таиланда как чемпион мира. Можно сказать, что я собой горжусь. Я вообще не думаю о рекордах и о Мейвезере. Все, о чем я
Таец, конечно же, никакой не шарталан. Но и совсем не легенда — уж для мирового бокса точно. И напоследок такой факт: подписчиков в Instagram у рекордсмена почти в 100 тысяч раз меньше, чем у Мейвезера — 261.