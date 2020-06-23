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12:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шарлатан или легенда? Ушел боксер, побивший рекорд Мейвезера

У Ванхенг Менайотина необычная история. После того, как таец превзошел Флойда, он поехал на рынок торговать яйцами.

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Источник: Спорт-Экспресс

21 июня о завершении карьеры объявил боксер, чей рекорд мог бы означать, что он — лучший в истории. Но в действительности об этом человеке знают не так много. 34-летний Ванхенг Менайотин одержал 54 победы в 54 боях на профессиональном ринге, был чемпионом мира, но не снискал особой славы и не заработал кучи денег.

«Благополучие семьи зависит от силы моего удара»

Истории, когда спорт — чуть ли не единственный шанс человека выбраться из нищеты, очень распространены. Кто-то, как Франсис Нганну, идет за мечтой через море, живет на улице, питается из помоек, а кто-то остается у себя на родине и находит счастье там. Таиланд — место, где отлично развит национальный вид спорта — тайский бокс, им там занимаются огромное количество пацанов, но их мало кто знает за пределами родной страны. Одним из таких пацанов был Ванхенг Менайотин. Он родом из маленькой деревни Махасаракам, что в 500 километров от Бангкока.

— Мне было 13 лет, когда я начал заниматься тайским боксом, как и почти все дети в нашей стране. Денег у нас не было совсем. Спорт был возможностью заработать хоть какие-то деньги. Так случилось, что благополучие моей семье зависит от силы моего удара, — сказал Менайотин несколько лет назад в одном из интервью.

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Ванхенг Менайотин — не настоящее имя парня. При рождении его звали Чаяпхон Мунсри. Нынешнее имя он взял, как это нередко бывает в Таиланде, в честь основателя боксерского зала, в котором он тренируется. Есть у него и третье имя: Ванхенг Каиянгхадаоджим — в честь названия самого тренировочного зала.

Изначально талантливым бойцом Менайотин не считался. Все, чего он добился — исключительно благодаря упорству и трудолюбию. К 20 годам он стал чемпионом страны по тайскому боксу, но денег на то, чтобы обеспечить большую семью, все еще не хватало. Гонорары у местных ребят совсем небольшие. Идея, как исправить ситуацию, появилась у менеджера Вирата Вачирараттанавонга. После диалога с ним Менайотин решил перейти из тайского бокса в классический, чтобы получить шанс выйти на мировой уровень и зарабатывать качественно другие деньги.

Побить рекорд Мейвезера и пойти торговать на рынок

Боксерская карьера у Менайотина получилась действительно необычная. Началась она еще в 2007 году и все эти годы была примерно одинаковая: 5−6 боев в год, все — на родине, приличные соперники (с положительными рекордами) чередуются с никакими. Даже когда он уже был чемпионом в минимальном весе (до 47,6 кг), все равно проводил бои с ребятами с рекордами 4−9 или 21−44. Чемпионский пояс в таких поединках на кону не стоял, а вход в зал был зачастую свободный.

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В 2014 году Менайотин стал чемпионом мира по версии WBC — это, как известно, очень серьезный титул, возможно, самый престижный в боксе. Если бы 29-летний на тот момент таец выступал не в минимальном весе, а, например, в полусреднем, то был бы мировой звездой. Но к боям таких малышей (рост Ванхенга — 158 см) внимания не очень много исторически. Миллионов им не платят, по телевизору показывают редко. Самый большой гонорар в жизни Менайотина составил 175 тысяч долларов — как раз за титульный бой с Освальдо Новоа.

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С тех пор Менайотин провел 18 поединков. В Таиланде его прозвали «Карликовый гигант». Второе прозвище — «Крутой цыпленок», так как у боксера был спонсорский контракт с тайским производителем мясных и морепродуктов «CP». В деньгах он уже остро не нуждается, но интернет облетела история, как после рекордной 51-й победы в карьере он отправился на рынок торговать яйцами. Так он помогает своей семье, которая хотя и живет лучше, чем другие семьи в Махасаракам (средняя зарплата там около 150 долларов), но все-таки не шикует.

— У меня не было времени праздновать, — сказал боксер в интервью Boxing Monthly. — Люди, которые меня знают, в курсе, что я не такой человек. Я — простой парень, а бокс — это моя работа. Я получаю деньги за то, что бью людей на ринге, и мне не важно, 50 раз я победил или больше. Мне все равно, если кто-то меня узнал только сейчас.

Как уже было сказано, все свои 54 боя Менайотин провел в Таиланде, но он уверяет, что это не принципиальный момент: «Я всегда был готов поехать куда угодно, если бы поступило хорошее предложение». Видимо, несмотря даже на мировой титул по версии WBC, интереса у зарубежных промоутеров к Менайотину не было никакого. Его никогда не включали в рейтинги лучших боксеров вне зависимости от веса.

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Универ, зал, ММА

За несколько лет до завершения карьеры, когда Менайотин как раз только побил рекорд Флойда Мейвезера, он заявил, что после бокса хочет попробовать себя в ММА. Но перед этим какое-то время отдохнуть. Сохраняется ли этот план у Ванхенга — неизвестно. По всей видимости, интервью он дает нечасто. Но, может быть, просто далеко не всё переводят с тайского на английский — Менайотин же мало кому интересен. Звездой он себя не считает, внимания к нему со стороны иностранной прессы не было много даже когда он владел поясом. Его стало больше в медиа — на короткое время — только после того, как он одержал ту самую рекордную 51-ю победу.

Источник: Спорт-Экспресс

За год до старта боксерской карьеры Менайотин отучился в университете Бангкока и получил диплом бакалавра гуманитарных наук. Но он собирается посвятить жизнь тренерской работе в боксе — и это, в отличие от идеи заняться ММА, уже точно: «Я собираюсь открыть свой собственный маленький зал. Хочу растить боксеров следующего поколения, своих преемников».

В целом Менайотин доволен карьерой: «Я уже вошел в историю Таиланда как чемпион мира. Можно сказать, что я собой горжусь. Я вообще не думаю о рекордах и о Мейвезере. Все, о чем я когда-либо думал в плане бокса — это о бойце, который выйдет на меня из противоположного угла ринга».

Таец, конечно же, никакой не шарталан. Но и совсем не легенда — уж для мирового бокса точно. И напоследок такой факт: подписчиков в Instagram у рекордсмена почти в 100 тысяч раз меньше, чем у Мейвезера — 261.

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