53-летний Майк Тайсон показал впечатляющую скорость реакции

22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

В ролике можно посмотреть, как 53-летний Тайсон проводит ударную тренировку, а также оценить скорость реакции боксёра, уворачивающегося от ответных ударов.

Напомним, не так давно Тайсон объявил, что готов вернуться на ринг ради участия в выставочных поединках. Он — один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории, абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов (1987−1990), чемпион мира по версиям WBC (1986−1990, 1996), WBA (1987−1990, 1996), IBF (1987−1990), журнала The Ring (1988−1990), линейный чемпион (1988−1990). Самый высокооплачиваемый боксёр в истории (до Флойда Мейвезера).