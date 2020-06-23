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14:45 (мск), источник: Чемпионат.com

53-летний Майк Тайсон показал впечатляющую скорость реакции

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Майк Тайсон опубликовал в «Инстаграме» новое видео.

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Источник: РИА "Новости"
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий
22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

В ролике можно посмотреть, как 53-летний Тайсон проводит ударную тренировку, а также оценить скорость реакции боксёра, уворачивающегося от ответных ударов.

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Напомним, не так давно Тайсон объявил, что готов вернуться на ринг ради участия в выставочных поединках. Он — один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории, абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов (1987−1990), чемпион мира по версиям WBC (1986−1990, 1996), WBA (1987−1990, 1996), IBF (1987−1990), журнала The Ring (1988−1990), линейный чемпион (1988−1990). Самый высокооплачиваемый боксёр в истории (до Флойда Мейвезера).

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