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17:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» уличили в нежелании биться с чемпионом мира

Тренер чемпиона WBA Super во втором среднем дивизионе британца Каллума Смита Джо Галлахер уличил мексиканца Сауля Альвареса в нежелании биться с подопечным. Также он отметил, что договориться о поединке можно было довольно быстро.

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«Переговоры с Саулем Альваресом. Они изначально пытались обвинить Каллума в срыве переговоров. Смит согласился на предложенные условия, но больше от них мы так ничего и не услышали. Если бы Альварес хотел этого боя, то мы бы договорились очень быстро. Если он претендует на роль лидера дивизиона, то ему всенепременно нужен бой с Каллумом. Теперь у “Канело” проблема с оппонентом, бой с Билли Джо Сондерсом вряд ли состоится, хотя он по-прежнему в списке мексиканца в отличие от Каллума. Возможно, теперь у нас появится шанс договориться о схватке с Билли Джо. Было бы круто», — цитирует Галлахера vRINGe.com.

Отметим, что вместе со Смитом предложение также получил другой британец — Билли Джо Сондерс. Он в итоге рассматривался в качестве главного соперника на ближайший бой Альвареса. Пока же официальных сообщений нет. Единственно, известно, что его возвращение на ринг ожидается в сентябре.

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