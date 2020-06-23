«Канело» уличили в нежелании биться с чемпионом мира

«Переговоры с Саулем Альваресом. Они изначально пытались обвинить Каллума в срыве переговоров. Смит согласился на предложенные условия, но больше от них мы так ничего и не услышали. Если бы Альварес хотел этого боя, то мы бы договорились очень быстро. Если он претендует на роль лидера дивизиона, то ему всенепременно нужен бой с Каллумом. Теперь у “Канело” проблема с оппонентом, бой с Билли Джо Сондерсом вряд ли состоится, хотя он по-прежнему в списке мексиканца в отличие от Каллума. Возможно, теперь у нас появится шанс договориться о схватке с Билли Джо. Было бы круто», — цитирует Галлахера vRINGe.com.