Валуева назвали ужасным боксёром, а Тайсона — переоценённым
Авторитетный портал Sport Bible составил рейтинг действующих и бывших боксёров, распределив их по соответствующим категориям.
Авторитетный портал Sport Bible составил рейтинг действующих и бывших боксёров, распределив их по соответствующим категориям.
Бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон, один из самых узнаваемых спортсменов в истории, попал в категорию переоценённых боксёров, а бывший чемпион мира россиянин Николай Валуев — в категорию ужасных.
Вот как выглядит рейтинг боксёров от Sport Bible:
Величайшие: Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Рой
Элитные: Тайсон Фьюри, Виталий Кличко, Риддик Боу.
Переоценённые: Майк Тайсон, Владимир Кличко, Дэвид Хэй.
Хорошие: Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Крис Бёрд, Майкл Мурер.
Посредственные: Энди
Ужасные: Шэннон Бриггс, Бермэйн Стиверн, Николай Валуев, Фрэнк Бруно, Джон Руис, Леймон Брюстер, Херби Хайд, Сергей Ляхович, Генри Акинванде.
Не боксёры: Чарльз Мартин, Брюс Сэлдон.