Допинг-проба «Б» боксера Беспутина дала положительный результат

«Есть документальное подтверждение — проба «Б» показала тот же результат, что и проба «А», — сказал собеседник агентства. При этом менеджер Эгис Климас, представляющий интересы Беспутина, сообщил ТАСС, что результаты пробы «Б» они пока не получали.

Допинг-тест Беспутина после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева показал положительный результат. Бой прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам. Обработкой проб занимается лаборатория в Париже. Вскрытие пробы «Б» должно было состояться 17 марта.

На счету Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской компанией Top Rank.