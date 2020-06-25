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09:29 (мск), источник: ТАСС

Допинг-проба «Б» боксера Беспутина дала положительный результат

ТАСС, 25 июня. Допинг-проба «Б» чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянина Александра Беспутина дала положительный результат. Об этом ТАСС сообщил представитель команды Раджаба Бутаева, являвшегося соперником Беспутина по поединку.

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«Есть документальное подтверждение — проба «Б» показала тот же результат, что и проба «А», — сказал собеседник агентства. При этом менеджер Эгис Климас, представляющий интересы Беспутина, сообщил ТАСС, что результаты пробы «Б» они пока не получали.

Допинг-тест Беспутина после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева показал положительный результат. Бой прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам. Обработкой проб занимается лаборатория в Париже. Вскрытие пробы «Б» должно было состояться 17 марта.

На счету Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской компанией Top Rank.

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