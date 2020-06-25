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25 июня, источник: Vesti.kz

Опубликованы все пары вечера бокса в Алматы с трансляцией на ESPN

Ивент возглавил бой двух непобежденных казахстанцев.

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Менеджерская компания MTK Kazakhstan опубликовала список всех участников вечера профессионального бокса, который пройдет 18 июля в Алматы.

В главном бою сойдутся два непобежденных казахстанца Даурен Елеусинов (8−0−1, 7 КО) и Арман Рысбек (7−0, 6 КО).

Также стоит выделить два дебюта: Турсынбай Кулахмет свой первый бой на профессиональном ринге проведет против Сагадата Рахманкулова (6−1−0, 4 КО), в прошлом сотрудничавшего с известной промоутерской компанией Top Rank. А финалист юношеской Олимпиады Талгат Шайкен встретится с Берикбаем Нурымбетовым (5−0, 1 KO).

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Остальные пары шоу выглядят так:

Сапарбай Айдаров (4−0−0) — Абай Толеш (5−0−0);
Нуржан Макашбаев (0−0−2) — Нурдос Толебай (2−0−0);
Лунара Альхамова (дебют) — Жансая Рахымберди (1−0−0);
Талгат Бертлеуов (0−1−0) -Рай Сеитжанов (2−0−0);
Канагат Картбаев (1−0−0) — Акниет Казиев (0−1−0);
Канат Сангыл (дебют) — Айдос Медет (3−0−0);
Нурслан Сабиров (дебют) — Канагат Манатулы (1−0−0);
Бектас Касенай (1−0−0) — Заманбек Данабеков (1−0−0).

Вечер пройдет без зрителей в строгом соответствии со всеми правилами и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Мероприятие будет транслироваться в США на платформе ESPN+ и по всему миру на IFL TV. На территории Казахстана трансляцию осуществит телеканал QazSport.

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