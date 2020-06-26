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10:18 (мск), источник: Газета.Ру

Фьюри объяснил, почему сорвался его супербой с Тайсоном на $500 млн

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал о срыве планов по организации его поединка с легендой бокса Майком Тайсоном.

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Источник: AP 2020
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13
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13
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22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

Незадолго до этого 53-летний Тайсон объявил о возвращении на ринг ради выставочных поединков.

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«Его люди связались со мной, мы с ним пообщались по телефону. Все было реально, однако мы так и не договорились. Тот, кто предлагал Майку гонорар, пришел и к нам с просто сумасшедшим предложением. Майк изначально говорил о $500 млн, но цифра, которую мы увидели в соглашении, оказалась насмешкой. В ESPN предложили мне $10 миллионов за выставочный бой, но мне кажется, что сейчас уже все отказались от подобной идеи», — отметил Фьюри в интервью iFL TV.

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