Фьюри объяснил, почему сорвался его супербой с Тайсоном на $500 млн

«Его люди связались со мной, мы с ним пообщались по телефону. Все было реально, однако мы так и не договорились. Тот, кто предлагал Майку гонорар, пришел и к нам с просто сумасшедшим предложением. Майк изначально говорил о $500 млн, но цифра, которую мы увидели в соглашении, оказалась насмешкой. В ESPN предложили мне $10 миллионов за выставочный бой, но мне кажется, что сейчас уже все отказались от подобной идеи», — отметил Фьюри в интервью iFL TV.