Устрашающее доминирование. Как Батыр Джукембаев стал обладателем титула IBO

Базу он уже сформировал. Основа для громких титульных боев есть. Осталось воспользоваться шансом, когда он появится. А это он делать умеет, проявив свои четкие намерения в противостоянии за первый титул в карьере. Подробности — в материале Vesti.kz.

Джукембаев является прекрасным примером того, что профи-карьеру, причем довольно успешную, можно построить без яркого любительского ринга. Да, главные навыки и сама база, конечно, были заложены. Однако звезд Батыр в аматорах не хватал.

Тем не менее он уверенно и спокойно, без лишней суеты и форсированности подбирается к вершинам профи-бокса. Шаги делает хладнокровно со ставкой на качество. И на данный момент все у него получается: казахстанец раскрывается, становится участником титульных разборок и рейтинговых перестановок.

Главное — сохранить темп и ритм, следовать за своими мечтами, сохраняя дисциплину и отдачу, которые и определяют настоящих чемпионов. За это, в принципе, можно не переживать. Джукембаев — пример трудолюбия и чистоты спортивных ценностей.

На сегодняшний день он провел уже 17 победных боев. Несколько из них имели на кону титулы. Также своей зрелищностью и навыками он добился того, что на него обратили внимание в Golden Boy. Безусловно, пока все на словах. Однако не исключено, что в скором времени Джукембаев перебазируется из Канады в США. Он готов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Je0p6hiy3P8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Свой первый титул Батыр завоевал во время девятого выхода на профи-ринг. К слову, пояс был не из тряпочных. Джукембаев стал обладателем трофея IBO International — второго по значимости титула этой организации.

В том памятном бою против него выступил боксер из Мексики Косме Ривера., опытный боец, за плечами которого большое количество проведенных противостояний. Принимала же событие арена в канадском Монреале. Дата: 6 апреля 2017 года.

Бой был рассчитан на десять раундов. Правда, несколько из из них оказались лишними. Джукембаев все решил в седьмой трехминутке. Хотя мог удосрочить Риверу и раньше.

Батыр завладел преимуществом с первых же секунд. Он не ослаблял хватку ни в одном из раундов. И уже ближе к середвине боя доминирование приняло просто устрашающий характер.

Мексиканец ничего не смог противопоставить быстрому, силовому и вариативному боксу казахстанца.

Уже в третьем раунде Ривера оказался на настиле ринга, но смог подняться. Второй нокдаун был зафиксирован в шестой трехминутке. Правда, боксер продолжал сопротивление. Недолго, но пытался сопротивляться.

В седьмом раунде он вновь упал. Поднялся до конца отсчета рефери, однако Батыр стремительно и без шансов добил оппонента — Ривера перестал реагировать на удары и судья в ринге остановил встречу.

«Хорошо себя чувствовал во время боя. Сбывается моя мечта. Это — только начало! Спасибо всей моей команде — тренеру, промоутеру Камилу Эстефану и менеджеру Анне Рева!» — сказал Батыр после боя.