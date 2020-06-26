Устрашающее доминирование. Как Батыр Джукембаев стал обладателем титула IBO
Казахстанский боксер Батыр Джукембаев входит в число важных и ярких проспектов современного
Казахстанский боксер Батыр Джукембаев входит в число важных и ярких проспектов современного
Базу он уже сформировал. Основа для громких титульных боев есть. Осталось воспользоваться шансом, когда он появится. А это он делать умеет, проявив свои четкие намерения в противостоянии за первый титул в карьере. Подробности — в материале Vesti.kz.
Джукембаев является прекрасным примером того, что
Тем не менее он уверенно и спокойно, без лишней суеты и форсированности подбирается к вершинам
Главное — сохранить темп и ритм, следовать за своими мечтами, сохраняя дисциплину и отдачу, которые и определяют настоящих чемпионов. За это, в принципе, можно не переживать. Джукембаев — пример трудолюбия и чистоты спортивных ценностей.
На сегодняшний день он провел уже 17 победных боев. Несколько из них имели на кону титулы. Также своей зрелищностью и навыками он добился того, что на него обратили внимание в Golden Boy. Безусловно, пока все на словах. Однако не исключено, что в скором времени Джукембаев перебазируется из Канады в США. Он готов.
Свой первый титул Батыр завоевал во время девятого выхода на
В том памятном бою против него выступил боксер из Мексики Косме Ривера., опытный боец, за плечами которого большое количество проведенных противостояний. Принимала же событие арена в канадском Монреале. Дата: 6 апреля 2017 года.
Бой был рассчитан на десять раундов. Правда, несколько из из них оказались лишними. Джукембаев все решил в седьмой трехминутке. Хотя мог удосрочить Риверу и раньше.
Батыр завладел преимуществом с первых же секунд. Он не ослаблял хватку ни в одном из раундов. И уже ближе к середвине боя доминирование приняло просто устрашающий характер.
Мексиканец ничего не смог противопоставить быстрому, силовому и вариативному боксу казахстанца.
Уже в третьем раунде Ривера оказался на настиле ринга, но смог подняться. Второй нокдаун был зафиксирован в шестой трехминутке. Правда, боксер продолжал сопротивление. Недолго, но пытался сопротивляться.
В седьмом раунде он вновь упал. Поднялся до конца отсчета рефери, однако Батыр стремительно и без шансов добил оппонента — Ривера перестал реагировать на удары и судья в ринге остановил встречу.
«Хорошо себя чувствовал во время боя. Сбывается моя мечта. Это — только начало! Спасибо всей моей команде — тренеру, промоутеру Камилу Эстефану и менеджеру Анне Рева!» — сказал Батыр после боя.
Победа стала девятой в его карьере и восьмой досрочной. И уже сейчас, спустя три года, ожидаем от казахстанца больших титулов. Главное теперь качественно вернуться на ринг после простоя