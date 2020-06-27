Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Краснодар
Футбол. Зарубежный
14:30
Астон Вилла
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетик
Мальорка
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Уфа
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Падерборн
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Минск
Шахтер С
Футбол. Премьер-лига
17:30
Рубин
Локомотив
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Барселона
Футбол. Зарубежный
18:15
Брешиа
Дженоа
Футбол. Зарубежный
18:30
Неман
Динамо Брс
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Леганес
Футбол. Зарубежный
20:30
Кальяри
Торино
Футбол. Зарубежный
20:30
БАТЭ
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Алавес
Футбол. Зарубежный
26.06
Севилья
Вальядолид
11
Футбол. Зарубежный
26.06
Ювентус
Лечче
40
Все события
Фоторепортажи
10«Сочи» разгромил молодежь «Ростова»
11Фанаты «Ливерпуля» отмечают первый чемпионский титул за 30 лет
12:11 (мск), источник: Vesti.kz

45-летний экс-чемпион мира вернется на ринг спустя шесть лет

Бывший чемпион мира в первом среднем и среднем весах аргентинец Серхио Мартинес вернется на ринг после долгого перерыва 22 августа в Испании, сообщает Аllboxing.ru.

Наверх
Источник: AP 2020

Этот вечер бокса будет организован его собственной промоутерской компанией Maravillabox Promotions и пройдет в испанском городе Торрелавега. В нем также примут участие 34-летний экс-чемпион мира в первом полулегком весе Кико Мартинес и 27-летний местный боксер, чемпион Европы в первом среднем весе Серхио Гарсия. Соперники участников шоу пока неизвестны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее 45-летний Мартинес неоднократно сообщал о своих намерениях вернуться на боксерский ринг, заявляя, что его травмированное колено, которое вынудило его завершить карьеру, его больше не беспокоит. Мартинес не выходил на ринг с июня 2014 года, когда досрочно проиграл пуэрториканцу Мигелю Котто и лишился своего титула WBC в среднем весе.

Недавно в интервью Джесси Варгасу в подкасте Peleamundo Мартинес сказал, что прекрасно понимает опасность переоценки своих возможностей, но верит в то, что может провести на ринге еще несколько боев.

«Я осознаю, что когда я выйду на ринг в своем следующем гипотетическом бою против, например, боксера икс, и он ударит меня, этот удар может потрясти меня сильнее, чем я ожидал. Этого не произойдет, но если все же произойдет, потому что наперед ничего не известно, тогда я скажу: “Хорошо, народ, спасибо, что дали мне возможность вернуться, спасибо за поддержку, но на этом заканчиваем”. Но, честно говоря, я считаю, что могу провести еще несколько боев», — сказал экс-чемпион.

Отметим, что за свою карьеру Мартинес в титульных боях побеждал британцев Мартина Мюррея, Мэтью Макклина, мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего и ряд других боксеров.
Читайте также
Роналдиньо может возобновить карьеру ради клуба Марадоны
Волевая победа без чемпионской игры. «Зенит» обыграл «Крылья»
Тень коронавируса. Четыре матча 24-го тура РПЛ пройдут в субботу
43-летний российский боец подписал новый контракт с UFC
В МВД обратились с просьбой не преследовать фанатов «Спартака»
«Оренбург» ответил Черданцеву на обвинение в легкомыслии
Тедеско vs автобус Евсеева: прогноз на матч «Спартак» — «Уфа»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь