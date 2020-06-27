45-летний экс-чемпион мира вернется на ринг спустя шесть лет
Бывший чемпион мира в первом среднем и среднем весах аргентинец Серхио Мартинес вернется на ринг после долгого перерыва 22 августа в Испании, сообщает Аllboxing.ru.
Бывший чемпион мира в первом среднем и среднем весах аргентинец Серхио Мартинес вернется на ринг после долгого перерыва 22 августа в Испании, сообщает Аllboxing.ru.
Этот вечер бокса будет организован его собственной промоутерской компанией Maravillabox Promotions и пройдет в испанском городе Торрелавега. В нем также примут участие 34-летний
Ранее 45-летний Мартинес неоднократно сообщал о своих намерениях вернуться на боксерский ринг, заявляя, что его травмированное колено, которое вынудило его завершить карьеру, его больше не беспокоит. Мартинес не выходил на ринг с июня 2014 года, когда досрочно проиграл пуэрториканцу Мигелю Котто и лишился своего титула WBC в среднем весе.
Недавно в интервью Джесси Варгасу в подкасте Peleamundo Мартинес сказал, что прекрасно понимает опасность переоценки своих возможностей, но верит в то, что может провести на ринге еще несколько боев.
«Я осознаю, что когда я выйду на ринг в своем следующем гипотетическом бою против, например, боксера икс, и он ударит меня, этот удар может потрясти меня сильнее, чем я ожидал. Этого не произойдет, но если все же произойдет, потому что наперед ничего не известно, тогда я скажу: “Хорошо, народ, спасибо, что дали мне возможность вернуться, спасибо за поддержку, но на этом заканчиваем”. Но, честно говоря, я считаю, что могу провести еще несколько боев», — сказал