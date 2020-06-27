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12:56 (мск), источник: Vesti.kz

Бой экс-чемпиона мира из андеркарта Головкин — Деревянченко перенесен

Бой в рамках первого полусреднего веса между экс-чемпионом мира белорусом Иваном Баранчиком (20−1, 13 КО) и экс-претендентом из США Хосе Сепедой (31−2, 25 КО) перенесен. Об этом сообщает vRINGe.com со ссылкой на инсайдеров Майка Коппинджера и Дэна Рафаэля.

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Источник: AP 2020

Причина переноса — травма Баранчика. Рафаэль пишет, что поговаривают о поврежденном ребре. Якобы инцидент произошел в четверг во время спарринг-сессии.

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Предполагалось, что Баранчик и Сепеда сойдутся в очной схватке 7 июля. По данным Коппинджера, не исключено, что бой просто перенесут на конец месяца: «В течение каких-то трех дней на канале ESPN из-за травм пришлось перенести два их лучших боя лета. Сперва был бой между Элейдером Альваресом и Джо Смитом».

27-летний Баранчик последний бой провел в октябре прошлого года, нокаутировав Габриэля Брасеро в андеркарте вечера бокса Головкин — Деревянченко в Нью-Йорке.

31-летний Сепеда в прошлом году в упорном бою уступил большинством судейских записок чемпиону WBC в первом полусреднем весе Хосе Рамиресу, а в сентябре 2019 года победил экс-чемпиона мира Хосе Педрасу.

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