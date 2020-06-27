Бой экс-чемпиона мира из андеркарта Головкин — Деревянченко перенесен
Бой в рамках первого полусреднего веса между
Бой в рамках первого полусреднего веса между
Причина переноса — травма Баранчика. Рафаэль пишет, что поговаривают о поврежденном ребре. Якобы инцидент произошел в четверг во время
Предполагалось, что Баранчик и Сепеда сойдутся в очной схватке 7 июля. По данным Коппинджера, не исключено, что бой просто перенесут на конец месяца: «В течение
27-летний Баранчик последний бой провел в октябре прошлого года, нокаутировав Габриэля Брасеро в андеркарте вечера бокса Головкин — Деревянченко в
31-летний Сепеда в прошлом году в упорном бою уступил большинством судейских записок чемпиону WBC в первом полусреднем весе Хосе Рамиресу, а в сентябре 2019 года победил