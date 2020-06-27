Бой экс-чемпиона мира из андеркарта Головкин — Деревянченко перенесен

Источник: AP 2020

Причина переноса — травма Баранчика. Рафаэль пишет, что поговаривают о поврежденном ребре. Якобы инцидент произошел в четверг во время спарринг-сессии.

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Предполагалось, что Баранчик и Сепеда сойдутся в очной схватке 7 июля. По данным Коппинджера, не исключено, что бой просто перенесут на конец месяца: «В течение каких-то трех дней на канале ESPN из-за травм пришлось перенести два их лучших боя лета. Сперва был бой между Элейдером Альваресом и Джо Смитом».

27-летний Баранчик последний бой провел в октябре прошлого года, нокаутировав Габриэля Брасеро в андеркарте вечера бокса Головкин — Деревянченко в Нью-Йорке.