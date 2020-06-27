«Канело» Альварес получил дату следующего боя

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

«Хочу создать еще один праздник для бокса, — сказал Де Ла Хойя в RingTV. — Мы начали проводить бои на Синко де Майо, и эта весенняя дата стала ассоциироваться с боксом. А теперь то же самое хочу сделать с 16 сентября (День независимости Мексики). Ожидаем в этот день бой “Канело”, над которым мы все еще работаем. Все выглядит воодушевляюще; приближаемся к моменту, когда заключим контракт».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b5f72282ce43c551c6a3" data-vnd="b5f72282ce43c551c6a3" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b5f72282ce43c551c6a3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам промоутера, сейчас организаторы и причастные лица решают, как быть со зрителями и где проводить поединок — в Лас-Вегасе, Нью-Йорке или Техасе.

«Надо рассчитать посещаемость. Будем ли мы заполнять арену на 50 процентов или на 25? Все зависит от различных условий атлетлических комиссий в разных штатах, — заявил Оскар. — Но 4 июля (День независимости США) я хочу объявить об организации такого праздника в сентябре».