«Канело» Альварес получил дату следующего боя

«Хочу создать еще один праздник для бокса, — сказал Де Ла Хойя в RingTV. — Мы начали проводить бои на Синко де Майо, и эта весенняя дата стала ассоциироваться с боксом. А теперь то же самое хочу сделать с 16 сентября (День независимости Мексики). Ожидаем в этот день бой “Канело”, над которым мы все еще работаем. Все выглядит воодушевляюще; приближаемся к моменту, когда заключим контракт».
По словам промоутера, сейчас организаторы и причастные лица решают, как быть со зрителями и где проводить поединок — в Лас-Вегасе, Нью-Йорке или Техасе.
«Надо рассчитать посещаемость. Будем ли мы заполнять арену на 50 процентов или на 25? Все зависит от различных условий атлетлических комиссий в разных штатах, — заявил Оскар. — Но 4 июля (День независимости США) я хочу объявить об организации такого праздника в сентябре».
В последний раз Канело выходил на ринг 2 ноября, а в мае не смог отбоксировать, так как почти все планы спутала пандемия коронавируса.