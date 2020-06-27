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13:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» Альварес получил дату следующего боя

Чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО) свой следующий бой проведет 16 сентября. Об этом заявил его промоутер Оскар Де Ла Хойя из Golden Boy Promotions.

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«Хочу создать еще один праздник для бокса, — сказал Де Ла Хойя в RingTV. — Мы начали проводить бои на Синко де Майо, и эта весенняя дата стала ассоциироваться с боксом. А теперь то же самое хочу сделать с 16 сентября (День независимости Мексики). Ожидаем в этот день бой “Канело”, над которым мы все еще работаем. Все выглядит воодушевляюще; приближаемся к моменту, когда заключим контракт».

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По словам промоутера, сейчас организаторы и причастные лица решают, как быть со зрителями и где проводить поединок — в Лас-Вегасе, Нью-Йорке или Техасе.

«Надо рассчитать посещаемость. Будем ли мы заполнять арену на 50 процентов или на 25? Все зависит от различных условий атлетлических комиссий в разных штатах, — заявил Оскар. — Но 4 июля (День независимости США) я хочу объявить об организации такого праздника в сентябре».

В последний раз Канело выходил на ринг 2 ноября, а в мае не смог отбоксировать, так как почти все планы спутала пандемия коронавируса.

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