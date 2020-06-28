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16:04 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира нокаутировал мексиканца

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBC мексиканец Мигель Берчельт (38−1, 34 КО) нокаутировал соотечественника Элеасара Валенсуэлу (21−14−4, 16 КО).

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Источник: AFP 2020

Поединок стал главным событием вечера бокса в Мехико и был рассчитан на десять раундов, то есть титул не стоял на кону. На последних секундах первой трехминутки Берчельт отправил Валенсуэлу в нокдаун, а в шестой рефери остановил избиение.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для 28-летнего Берчельта эта победа стала 38-й в карьере — титулом он владеет с января 2017 года и провел шесть защит, а 25-летний Валенсуэла потерпел 14-е поражение.

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