Чемпион мира нокаутировал мексиканца
Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBC мексиканец Мигель Берчельт (38−1, 34 КО) нокаутировал соотечественника Элеасара Валенсуэлу (21−14−4, 16 КО).
Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBC мексиканец Мигель Берчельт (38−1, 34 КО) нокаутировал соотечественника Элеасара Валенсуэлу (21−14−4, 16 КО).
Поединок стал главным событием вечера бокса в Мехико и был рассчитан на десять раундов, то есть титул не стоял на кону. На последних секундах первой трехминутки Берчельт отправил Валенсуэлу в нокдаун, а в шестой рефери остановил избиение.
Для 28-летнего Берчельта эта победа стала 38-й в карьере — титулом он владеет с января 2017 года и провел шесть защит, а 25-летний Валенсуэла потерпел 14-е поражение.