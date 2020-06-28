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17:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Весовые категории сделали неспроста». Американский боксер сделал прогноз на бой Головкин — Пакьяо

Американец Шейн Мозли-младший (15−3, 9 КО) сделал прогноз на возможный бой казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) с филиппинцем Мэнни Пакьяо (62−7−2, 39 КО).

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Источник: latimes.com

Сейчас боксеров разделяют две весовые категории. Средневес Головкин владеет титулами IBF и IBO, а полусредневес Пакьяо — поясом WBA (Super).

«Этот бой будет? Действительно? Я не знаю, не ожидал такого, не слышал. Знаешь, честно говоря, GGG может быть слишком большим. Конечно, Мэнни быстрее и так далее, но весовые категории сделаны неспроста. GGG может оказаться слишком большим, чтобы перебоксировать его. Да, Деревянченко это удалось, но тот намного крупнее Мэнни. Это может быть слишком для Пакьяо», — заявил Мозли-младший.

Ранее тренер Пакьяо Фредди Роуч заявил, что его подопечный может подняться в средний вес для боя с Головкиным. Затем его экс-промоутер Боб Арум предостерег филиппинца от этого поединка, а бывший тренер GGG Абель Санчес назвал явного фаворита.

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