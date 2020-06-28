«Весовые категории сделали неспроста». Американский боксер сделал прогноз на бой Головкин — Пакьяо

«Этот бой будет? Действительно? Я не знаю, не ожидал такого, не слышал. Знаешь, честно говоря, GGG может быть слишком большим. Конечно, Мэнни быстрее и так далее, но весовые категории сделаны неспроста. GGG может оказаться слишком большим, чтобы перебоксировать его. Да, Деревянченко это удалось, но тот намного крупнее Мэнни. Это может быть слишком для Пакьяо», — заявил Мозли-младший.