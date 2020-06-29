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10:19 (мск), источник: Vesti.kz

Бой Поветкина и Уайта перенесли из-за Лиги чемпионов

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о причинах, по которым бой Александра Поветкина и Диллиана Уайта был перенесен именно на 22 августа.

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Источник: Reuters

«Мы всегда планировали начать бойцовский лагерь 25 июля, но подбирали оптимальную дату для Диллиана Уайта. После этого появилась Лига чемпионов, организаторы которой сообщили, что они планируют проводить матчи 8 и 15 августа. В итоге мы решили перенести бой на 22 августа.

Мы сможем устроить первый вечер бокса 1 августа, сразу после завершения АПЛ. Думаю, что для нас все сложилось хорошо, весь август Sky будет транслировать бои, так что бокс действительно возвращается, — приводит слова Хирна BoxingScene.

Изначально эта встреча должна была состояться в мае, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.

40-летний Поветкин выйдет на ринг впервые с декабря минувшего года. Тогда он на вечере бокса в Саудовской Аравии встретился с Майклом Хантером, бой завершился вничью. Уайт последний раз бился на том же турнире, что и Поветкин, тогда он победил Мариуша Ваха.

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