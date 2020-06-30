Фируза Шарипова написала письмо Касым-Жомарту Токаеву
Казахстанская боксерша Фируза Шарипова разместила открытое письмо в Instagram.
Казахстанская боксерша Фируза Шарипова разместила открытое письмо в Instagram.
В нем она обратилась к президенту Казахстана
«Уважаемые
В связи с этим бой перенесли на более поздний срок, и неизвестно, когда он сможет состояться. Софье заменили соперницу, и теперь она будет боксировать в титульном бою вместо меня.
У меня нет возможности попасть в Россию для подготовки и участия в поединке, который очень важен для моей карьеры и прославления Республики Казахстан во всем мире. Поэтому обращаюсь к вам с просьбой помочь мне попасть в Россию в ближайшее время, чтобы провести там полноценную подготовку к бою и достойно выступить за звание чемпионки мира.
Моя ближайшая цель и мечта — стать абсолютной чемпионкой мира, так как еще никто из представителей Республики Казахстан, в истории бокса, не завоевывал мировые титулы! Надеюсь на поддержку с вашей стороны! — написала Шарипова.
Напомним, 15 апреля Шарипова объявила о возобновлении карьеры. Отдых 25-летней спортсменки длился чуть более полугода — в сентябре 2019-го она так же через социальные сети сообщила, что уходит из бокса, так как устала от проблем с финансированием.
Реванш с Очигавой должен был состояться 4 июля в Казани на турнире промоутерской компании RatelProFight, но 22 июня Шарипова объявила об отмене
Изначально этот поединок планировался на 19 июня, но был перенесен. Ранее Шарипова заявила, что в условиях карантина к бою готовиться невозможно, и попросила его перенести.
Первый поединок Шарипова — Очигава состоялся 21 мая 2018 года и завершился победой россиянки единогласным решением судей по итогам четырех раундов. Для обеих боксерш этот бой стал дебютом в профи.