Фируза Шарипова написала письмо Касым-Жомарту Токаеву

В нем она обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, министру культуры и спорта Актоте Раимкуловой и министру иностранных дел Мухтару Тлеуберди с просьбой помочь попасть в Россию, где хочет провести бой-реванш с финалисткой Олимпиады-2012 Софьей Очигавой.

«Уважаемые Касым-Жомарт Кемелевич, Актоты Рахматуллаевна и Мухтар Бескенулы! Недавно я объявила о возвращении в профессиональный бокс после перерыва и готовилась к поединку с финалисткой Олимпиады, россиянкой Софьей Очигавой. Наш бой должен был пройти 19 июля в Казани, и у меня была возможность завоевать новый титул чемпионки мира, но из-за ограничений, связанных с COVID-19, я не смогла вовремя выехать на сборы в Казань.

В связи с этим бой перенесли на более поздний срок, и неизвестно, когда он сможет состояться. Софье заменили соперницу, и теперь она будет боксировать в титульном бою вместо меня.

У меня нет возможности попасть в Россию для подготовки и участия в поединке, который очень важен для моей карьеры и прославления Республики Казахстан во всем мире. Поэтому обращаюсь к вам с просьбой помочь мне попасть в Россию в ближайшее время, чтобы провести там полноценную подготовку к бою и достойно выступить за звание чемпионки мира.

Моя ближайшая цель и мечта — стать абсолютной чемпионкой мира, так как еще никто из представителей Республики Казахстан, в истории бокса, не завоевывал мировые титулы! Надеюсь на поддержку с вашей стороны! — написала Шарипова.

Напомним, 15 апреля Шарипова объявила о возобновлении карьеры. Отдых 25-летней спортсменки длился чуть более полугода — в сентябре 2019-го она так же через социальные сети сообщила, что уходит из бокса, так как устала от проблем с финансированием.

Реванш с Очигавой должен был состояться 4 июля в Казани на турнире промоутерской компании RatelProFight, но 22 июня Шарипова объявила об отмене из-за невозможности выехать из Казахстана. При этом поединок во втором полулегком весе был рассчитан на десять раундов, а на кону должен был стоять титул IBA, которым владеет Очигава.

Изначально этот поединок планировался на 19 июня, но был перенесен. Ранее Шарипова заявила, что в условиях карантина к бою готовиться невозможно, и попросила его перенести.