Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Барселона
Атлетико
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дженоа
Ювентус
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Брайтон & Хоув
Манчестер Юнайтед
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леганес
Севилья
02
Футбол. Премьер-лига
20:30
ЦСКА
Спартак
20
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Сельта
51
Футбол. Зарубежный
20:30
Торино
Лацио
12
Футбол. Премьер-лига
18:00
Локомотив
Крылья Советов
11
Все события
Фоторепортажи
11Фанаты «Ливерпуля» отмечают первый чемпионский титул за 30 лет
15Первая победа Николича
15:32 (мск), источник: Vesti.kz

Фируза Шарипова написала письмо Касым-Жомарту Токаеву

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова разместила открытое письмо в Instagram.

Наверх

В нем она обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, министру культуры и спорта Актоте Раимкуловой и министру иностранных дел Мухтару Тлеуберди с просьбой помочь попасть в Россию, где хочет провести бой-реванш с финалисткой Олимпиады-2012 Софьей Очигавой.

«Уважаемые Касым-Жомарт Кемелевич, Актоты Рахматуллаевна и Мухтар Бескенулы! Недавно я объявила о возвращении в профессиональный бокс после перерыва и готовилась к поединку с финалисткой Олимпиады, россиянкой Софьей Очигавой. Наш бой должен был пройти 19 июля в Казани, и у меня была возможность завоевать новый титул чемпионки мира, но из-за ограничений, связанных с COVID-19, я не смогла вовремя выехать на сборы в Казань.

В связи с этим бой перенесли на более поздний срок, и неизвестно, когда он сможет состояться. Софье заменили соперницу, и теперь она будет боксировать в титульном бою вместо меня.

У меня нет возможности попасть в Россию для подготовки и участия в поединке, который очень важен для моей карьеры и прославления Республики Казахстан во всем мире. Поэтому обращаюсь к вам с просьбой помочь мне попасть в Россию в ближайшее время, чтобы провести там полноценную подготовку к бою и достойно выступить за звание чемпионки мира.

Моя ближайшая цель и мечта — стать абсолютной чемпионкой мира, так как еще никто из представителей Республики Казахстан, в истории бокса, не завоевывал мировые титулы! Надеюсь на поддержку с вашей стороны! — написала Шарипова.

Напомним, 15 апреля Шарипова объявила о возобновлении карьеры. Отдых 25-летней спортсменки длился чуть более полугода — в сентябре 2019-го она так же через социальные сети сообщила, что уходит из бокса, так как устала от проблем с финансированием.

Реванш с Очигавой должен был состояться 4 июля в Казани на турнире промоутерской компании RatelProFight, но 22 июня Шарипова объявила об отмене из-за невозможности выехать из Казахстана. При этом поединок во втором полулегком весе был рассчитан на десять раундов, а на кону должен был стоять титул IBA, которым владеет Очигава.

Изначально этот поединок планировался на 19 июня, но был перенесен. Ранее Шарипова заявила, что в условиях карантина к бою готовиться невозможно, и попросила его перенести.

Первый поединок Шарипова — Очигава состоялся 21 мая 2018 года и завершился победой россиянки единогласным решением судей по итогам четырех раундов. Для обеих боксерш этот бой стал дебютом в профи.

Экс-игрок "Кайрата" вошел в символическую сборную сезона в чемпионате Венгрии
ЦСКА блестяще разобрался со «Спартаком»
«Чемпионат»: «Химки» по-прежнему могут попасть в РПЛ
Экс-голкипер сборной Аргентины: Я бы посадил Месси в запас
«Крылья» упустили победу над «Локо» в первом матче Талалаева
«Бавария» завершила сделку по переходу игрока «Манчестер Сити»
«Локомотив» выступил против съемок фильма о катастрофе 2011 года
«Сельта» Смолова потерпела разгромное поражение от «Мальорки»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь