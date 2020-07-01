Тренировавшийся с Головкиным американский боксер одержал 30-ю победу в карьере
Американец Алекс Сауседо (30−1, 19 КО) победил соотечественника Сонни Фредриксона (21−3, 14 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Американец Алекс Сауседо (30−1, 19 КО) победил соотечественника Сонни Фредриксона (21−3, 14 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок стал главным событием вечера бокса на арене The Bubble в комплексе MGM Grand в
Бой Сауседо — Фредриксон прошел всю дистанцию и обошелся без нокдаунов. По итогам десяти раундов судьи вынесли единогласное решение: 99−91, 98−92 и 100−90. Гонорар победителя составил 35 тысяч долларов, а проигравшего — 25 тысяч.
Для 26-летнего Сауседо эта победа стала 30-й в карьере, а 25-летний Фредриксон потерпел третье поражение. Оба боксера впервые выступили в 2020 году.
Прошедший поединок стал для Сауседо вторым после единственного поражения в карьере, которое ему нокаутом в ноябре 2018 года нанес американец Морис Хукер (27−1−3, 18 КО), владевший тогда титулом чемпиона мира по версии WBO. После того боя Сауседо расстался с тренером Абелем Санчесом, с которым сотрудничал с октября 2016 года и провел шесть боев под его руководством.
В апреле 2019 года от Санчеса ушел казахстанский средневес Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО), работавший с ним с 2010-го. Сейчас GGG владеет титулами IBF и IBO и сотрудничает с американским тренером Джонатаном Бэнксом.