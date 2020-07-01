Тренировавшийся с Головкиным американский боксер одержал 30-ю победу в карьере

Источник: AP 2020

Поединок стал главным событием вечера бокса на арене The Bubble в комплексе MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок проходил в договорном весе до 64 килограммов, что на 403 грамма больше лимита первой полусредней категории.

Бой Сауседо — Фредриксон прошел всю дистанцию и обошелся без нокдаунов. По итогам десяти раундов судьи вынесли единогласное решение: 99−91, 98−92 и 100−90. Гонорар победителя составил 35 тысяч долларов, а проигравшего — 25 тысяч.

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Для 26-летнего Сауседо эта победа стала 30-й в карьере, а 25-летний Фредриксон потерпел третье поражение. Оба боксера впервые выступили в 2020 году.

Прошедший поединок стал для Сауседо вторым после единственного поражения в карьере, которое ему нокаутом в ноябре 2018 года нанес американец Морис Хукер (27−1−3, 18 КО), владевший тогда титулом чемпиона мира по версии WBO. После того боя Сауседо расстался с тренером Абелем Санчесом, с которым сотрудничал с октября 2016 года и провел шесть боев под его руководством.

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