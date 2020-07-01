«Хотели боя с Головкиным». Промоутер «Канело» рассказал о поиске следующего соперника

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По его словам, Альварес хотел третьего поединка с чемпионом IBF и IBO в среднем дивизионе казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), но в планы вмешалась пандемия.

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«Не думаю, что нам удастся выманить кого-либо из чемпионов — по этой причине бой с Головкиным не случится в ближайшее время, хотя мы на это надеялись. Вряд ли мы сможем получить и одного из чемпионов второго среднего веса. Но, помимо них, есть несколько хороших ребят, которых, полагаю, мы сможем заполучить. Покажем все варианты “Канело” — пусть выбирает», — цитирует Гомеса vRINGe.com со ссылкой на Yahoo Sports.

Ранее стало известно, что следующий бой Альвареса пройдет 16 сентября — в День независимости Мексики. Не исключено, что поединок состоится без зрителей.

Последний бой Головкин провел 5 октября, когда единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО) и снова стал чемпионом мира, а Альварес в ноябре нокаутировал россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО) и покорил четвертую категорию за карьеру, но отказался от титула WBO в полутяжелом весе через полтора месяца.