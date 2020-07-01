Третий поединок Фьюри и Уайлдера может состояться 19 декабря

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Первый бой между боксерами в декабре 2018 года завершился вничью. Во втором поединке Фьюри 22 февраля в Лас-Вегасе победил Уайлдера техническим нокаутом и отобрал титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, который американец успешно защищал десять раз. Через несколько дней после поединка Уайлдер воспользовался опцией о бое-реванше.

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«Мы концентрируемся на дате 19 декабря и надеемся, что к тому времени ситуация почти нормализуется, — сказал Джейкобс, которого цитирует Sky Sports. — Возможно, арену будет разрешено заполнить на 50% вместимости».

«На данный момент мы ищем лучшее место для проведения боя. Список вариантов сократится, и мы посмотрим, к чему это приведет. У нас есть много предложений со всего мира. Пока прогресса в переговорах ни по одному из них мы не достигли», — добавил он.