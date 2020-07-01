Фьюри обвиняют в подлом поступке во время боя с Уайлдером. Что было в его перчатке?
Американский боксер пытается понять, что оставило на его черепе «тупую вмятину».
Американский боксер пытается понять, что оставило на его черепе «тупую вмятину».
22 февраля Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера настолько ярко и уверенно, что часть людей сразу заподозрила неладное. О том, что у британца был
Марселлос Уайлдер — сам профессиональный боксер первого тяжелого веса. Выглядит он не менее устрашающе, чем старший брат, но успехов таких не имеет: к 31 году провел всего семь боев, из которых пять выиграл и два проиграл. Так вот этот Марселлос Уайлдер выступил с таким заявлением.
— Вы знаете, это безумие — когда ты великий, и все готовы любым путем, в том числе и нечестным сделать все, чтобы тебя остановить, — написал он в Instagram. — И самое ужасное, что даже люди в твоей собственной команде готовы за деньги им помогать. Доктора выяснили, что мой брат получил вмятину в черепе от удара тупым предметом во время последнего боя. Никакая перчатка или кулак не способны причинить такие повреждения, согласно показаниям анализов. Мой отец сказал мне
Это довольно серьезное обвинение, на которое Фьюри не мог не отреагировать. Особенно учитывая, что слухи о том, что его перчатки были
— Коротенькое видео в ответ на весь этот идиотизм от Деонтея Уайлдера и его команды, — сказал Фьюри. — Я только что прочитал статью, в которой говорится, что в моих перчатках были
Они были в раздевалке, когда мне бинтовали кисти, и все, включая Джея Диза, проверили их. Он был там, когда я надевал перчатки и проверил их. И все остальные были там, они не оставляют нас одних, всем это известно. Так что любые такие обвинения — это бред сивой кобылы. И в следующий раз я сделаю пробоину в его боксерской карьере и завершу ее, потому что это будет второе подряд поражение нокаутом. Прощай навсегда.
Встал на сторону Фьюри и человек, который санкционировал этот бой — глава WBC Маурисио Сулейман.
Это все нелепо. Я был на обоих боях, в раздевалках обоих боксеров. В обоих случаях там было еще по три инспектора в каждой раздевалке. Ни в одном бою я не заметил ничего подозрительного. После боя они снимают перчатки и передают их комиссии. Очень печально, кода пытаются принизить такую грандиозную победу. Это был один из лучших вечеров бокса в нашем веке, и пытаться его очернить — это так безответственно и так глупо. Тут даже обсуждать нечего.
В истории бокса были случаи, когда с перчатками действительно мухлевали, и это приводило к очень печальным последствиям для здоровья соперников, даже к смерти.
Да и способов обманывать немало, можно даже в раздевалке не делать ничего, а уже во время боя сделать так, чтобы перчатка
Скорее всего, ничего незаконного в том бою не случилось, просто Фьюри был намного заряженее, чем Уайлдер в конкретный день. А тему с перчатками так мусолят в американском медиапространстве, потому что это манит людей. К словам брата Уайлдера можно относиться
Михаил Потапов