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21:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фьюри обвиняют в подлом поступке во время боя с Уайлдером. Что было в его перчатке?

Американский боксер пытается понять, что оставило на его черепе «тупую вмятину».

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Источник: AFP 2020

22 февраля Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера настолько ярко и уверенно, что часть людей сразу заподозрила неладное. О том, что у британца был что-то не так с перчатками, в разных боксерских блогах говорили все прошедшие четыре месяца, и сейчас эти разговоры только усилились. Скандальное заявление сделал младший брата Уайлдера.

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Так нельзя сделать перчаткой

Марселлос Уайлдер — сам профессиональный боксер первого тяжелого веса. Выглядит он не менее устрашающе, чем старший брат, но успехов таких не имеет: к 31 году провел всего семь боев, из которых пять выиграл и два проиграл. Так вот этот Марселлос Уайлдер выступил с таким заявлением.

— Вы знаете, это безумие — когда ты великий, и все готовы любым путем, в том числе и нечестным сделать все, чтобы тебя остановить, — написал он в Instagram. — И самое ужасное, что даже люди в твоей собственной команде готовы за деньги им помогать. Доктора выяснили, что мой брат получил вмятину в черепе от удара тупым предметом во время последнего боя. Никакая перчатка или кулак не способны причинить такие повреждения, согласно показаниям анализов. Мой отец сказал мне как-то, что если ты уже достал пистолет и направил его на кого-то, то лучше стреляй, а то этот кто-то убьет тебя сам. Король вернется.

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Два тупых уничтожителя

Это довольно серьезное обвинение, на которое Фьюри не мог не отреагировать. Особенно учитывая, что слухи о том, что его перчатки были чем-то утяжелены или ужесточены ходили еще с марта. И он отреагировал.

— Коротенькое видео в ответ на весь этот идиотизм от Деонтея Уайлдера и его команды, — сказал Фьюри. — Я только что прочитал статью, в которой говорится, что в моих перчатках были какие-то тупые предметы — да, два больших 125-ти килограммовых уничтожителя в каждой перчатке. Так что, да, получив таким по башке, можно получить вмятину. Эти все обвинения — неправда, если только сам тренер Деонтея Уайлдера Джей Диз не участвовал в этом заговоре, вместе со всеми членами Спортивной комиссии Невады, которые все время находились в раздевалке.

Они были в раздевалке, когда мне бинтовали кисти, и все, включая Джея Диза, проверили их. Он был там, когда я надевал перчатки и проверил их. И все остальные были там, они не оставляют нас одних, всем это известно. Так что любые такие обвинения — это бред сивой кобылы. И в следующий раз я сделаю пробоину в его боксерской карьере и завершу ее, потому что это будет второе подряд поражение нокаутом. Прощай навсегда.

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Встал на сторону Фьюри и человек, который санкционировал этот бой — глава WBC Маурисио Сулейман.

Это все нелепо. Я был на обоих боях, в раздевалках обоих боксеров. В обоих случаях там было еще по три инспектора в каждой раздевалке. Ни в одном бою я не заметил ничего подозрительного. После боя они снимают перчатки и передают их комиссии. Очень печально, кода пытаются принизить такую грандиозную победу. Это был один из лучших вечеров бокса в нашем веке, и пытаться его очернить — это так безответственно и так глупо. Тут даже обсуждать нечего.
Маурисио Сулейман
глава WBC

Скорее нет, чем да 

Какой вывод можно сделать из всего этого? Такой, что теоретически может быть все.

В истории бокса были случаи, когда с перчатками действительно мухлевали, и это приводило к очень печальным последствиям для здоровья соперников, даже к смерти.

Да и способов обманывать немало, можно даже в раздевалке не делать ничего, а уже во время боя сделать так, чтобы перчатка чуть-чуть съехала, как бы болталась на руке, и тогда удар бы шел не через смягчающую часть, а через тонкую часть перчатки, то есть фактически голым кулаком. И в бою Уайлдер — Фьюри был такой эпизод, когда перчатка у Тайсона немного съехала, но в тот момент он не нанес силовых ударов. Да и вообще за весь бой не случилось чего-то явно подозрительного. Во всяком случае, в трансляции этого разглядеть не удалось.

Скорее всего, ничего незаконного в том бою не случилось, просто Фьюри был намного заряженее, чем Уайлдер в конкретный день. А тему с перчатками так мусолят в американском медиапространстве, потому что это манит людей. К словам брата Уайлдера можно относиться по-разному, но хотелось бы документального подтверждения врача о том, что травма Деонтея действительно не могла быть получена в результате попадания кулака, а могла — только при воздействии какого-то другого предмета. Без данных такой экспертизы это просто информационный шум, который свойственно создавать проигравшим.

Михаил Потапов

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