«Канело» потребовался дешевый соперник на следующий бой после неудачи с Головкиным

Накануне появилась информация, что следующим соперником «Канело» точно не будет чемпион мира, и Хирн подтверждает этот тезис. При этом мексиканец хотел третьего поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), но в планы вмешалась пандемия.

«Соперником точно будет не Сондерс или Каллум Смит, потому что они были бы слишком дорогими. Бой “Канело” пройдет без зрителей на арене, а это означает потерю приблизительно восьми-десяти миллионов долларов прибыли. Нужно найти способ сэкономить эти деньги. Сауль может взять себе чуть меньший гонорар, но им все равно потребуется дешевый соперник. В то же время руководство DAZN требует, чтобы противник был серьезным. В общем, всем не угодишь» — цитирует Хирна Boxingnews24.com.