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09:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» потребовался дешевый соперник на следующий бой после неудачи с Головкиным

Британский промоутер Эдди Хирн, который не раз вел переговоры со стороной Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО), порассуждал о том, какой именно бой ждет мексиканца в сентябре.

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Накануне появилась информация, что следующим соперником «Канело» точно не будет чемпион мира, и Хирн подтверждает этот тезис. При этом мексиканец хотел третьего поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), но в планы вмешалась пандемия.

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«Соперником точно будет не Сондерс или Каллум Смит, потому что они были бы слишком дорогими. Бой “Канело” пройдет без зрителей на арене, а это означает потерю приблизительно восьми-десяти миллионов долларов прибыли. Нужно найти способ сэкономить эти деньги. Сауль может взять себе чуть меньший гонорар, но им все равно потребуется дешевый соперник. В то же время руководство DAZN требует, чтобы противник был серьезным. В общем, всем не угодишь» — цитирует Хирна Boxingnews24.com.

Добавим, что следующий бой «Канело» намечен на 16 сентября. Мексиканцу осталось лишь определиться с местом его проведения — в Лас-Вегасе, Нью-Йорке или Техасе.

Возвращение Головкина ожидается в октябре-ноябре этого года в бою против обязательного претендента Камила Шереметы (21−0, 5 КО) из Польши.

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