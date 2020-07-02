Инсайдер подтвердил дату следующего боя Головкина

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«Головкин предположительно проведет свой следующий бой осенью против своего обязательного претендента. Посмотрим», — написал Рафаэль в твиттере.

Ранее стало известно, что GGG вернется в октябре-ноябре в США, когда проведет защиту титула против обязательного претендента по линии IBF — поляка Камила Шереметы (21−0, 5 КО). Сообщалось также, что этот бой, вероятно, станет для Головкина единственным в этом году.