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10:37 (мск), источник: Vesti.kz

Инсайдер подтвердил дату следующего боя Головкина

Известный американский обозреватель бокса и инсайдер Дэн Рафаэль поделился информацией по поводу возвращения на ринг чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО).

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«Головкин предположительно проведет свой следующий бой осенью против своего обязательного претендента. Посмотрим», — написал Рафаэль в твиттере.

Ранее стало известно, что GGG вернется в октябре-ноябре в США, когда проведет защиту титула против обязательного претендента по линии IBF — поляка Камила Шереметы (21−0, 5 КО). Сообщалось также, что этот бой, вероятно, станет для Головкина единственным в этом году.

Причем изначально возвращение GGG ожидалось в феврале, но затем дата сместилась на март. В феврале стало известно, что в ходе тренировочного лагеря Головкин травмировал голень, из-за чего отложил поединок против Шереметы на неопределенный срок.

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