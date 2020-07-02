Боксер впервые за шесть лет карьеры выиграл бой нокаутом
23-летний суперлегковес из Украины Арам Фаниян (17−1, 1 КО) впервые в карьере, которая длится с 2014 года, победил нокаутом.
23-летний суперлегковес из Украины Арам Фаниян (17−1, 1 КО) впервые в карьере, которая длится с 2014 года, победил нокаутом.
Его поединок с белорусом Надзиром Бахшиевым (5−10−3, 0 КО) был заключительным в шоу от Sparta Boxing Promotions на арене Atlas в Киеве (Украина) — первом в стране во время коронавирусной эпидемии.
Уже на второй минуте первого раунда Фаниян нанес мощный удар по печени сопернику, после чего Бахшиев упал и не смог продолжить бой.