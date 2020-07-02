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10:40 (мск), источник: Vesti.kz

Боксер впервые за шесть лет карьеры выиграл бой нокаутом

23-летний суперлегковес из Украины Арам Фаниян (17−1, 1 КО) впервые в карьере, которая длится с 2014 года, победил нокаутом.

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Его поединок с белорусом Надзиром Бахшиевым (5−10−3, 0 КО) был заключительным в шоу от Sparta Boxing Promotions на арене Atlas в Киеве (Украина) — первом в стране во время коронавирусной эпидемии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уже на второй минуте первого раунда Фаниян нанес мощный удар по печени сопернику, после чего Бахшиев упал и не смог продолжить бой.

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