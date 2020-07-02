Призер турнира «Король бокса» из Казахстана перешел в профи

Петропавловский спортсмен является мастером спорта Казахстана по боксу и кикбоксингу, победителем международного турнира памяти олимпийского чемпиона Бекзата Саттарханова в Туркестане, а также серебряным призером международного турнира «Король бокса — 2019».

«Мы уверены, что ты сможешь пройти весь путь от начала до конца, наша команда поможет тебе в завоевании звания чемпиона мира!» — говорится в сообщении промоушена.