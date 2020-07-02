Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.07
Реал
Хетафе
10
Футбол. Зарубежный
2.07
Рома
Удинезе
02
Футбол. Зарубежный
2.07
Манчестер Сити
Ливерпуль
40
Футбол. Зарубежный
2.07
Эйбар
Осасуна
02
Футбол. Зарубежный
2.07
Реал Сосьедад
Эспаньол
21
Футбол. Зарубежный
2.07
Аталанта
Наполи
20
Футбол. Зарубежный
2.07
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
31
Все события
Фоторепортажи
7«Рубин» проиграл «Локомотиву» в матче РПЛ
11Фанаты «Ливерпуля» отмечают первый чемпионский титул за 30 лет
2 июля, источник: Vesti.kz

Призер турнира «Король бокса» из Казахстана перешел в профи

Промоутерская компания Suleimen Promotions объявила о подписании контракта с перспективным казахстанским боксером Евгением Павловым.

Наверх

Петропавловский спортсмен является мастером спорта Казахстана по боксу и кикбоксингу, победителем международного турнира памяти олимпийского чемпиона Бекзата Саттарханова в Туркестане, а также серебряным призером международного турнира «Король бокса — 2019».

«Мы уверены, что ты сможешь пройти весь путь от начала до конца, наша команда поможет тебе в завоевании звания чемпиона мира!» — говорится в сообщении промоушена.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что другими клиентами Suleimen Promotions являются известные казахстанские Айдос Ербосынулы и Нурсултан Жанабаев.

Читайте также
Опубликовано расписание Лиги чемпионов сезона-2020/21 с участием "Астаны"
«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» в матче АПЛ
Матч ЧР с участием «Спартака» пройдет без системы VAR
Экс-футболист сборной Франции извинился за высказывание о Месси
Чемпионка мира заявила, что не исключает уход из сборной России
Защитник «Реала» подписал с «Интером» контракт до 2025 года
«Вобью лысую голову в настил»: Емельяненко обратился к Исмаилову
Чемпион мира 2018 года ушел от Этери Тутберидзе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь