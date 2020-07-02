«Нам не хватит денег». Де Ла Хойя — о проблемах с организацией следующего боя «Канело»

«Если вы хотите перенести бой на арену T-Mobile в Лас-Вегасе, то вопрос заключается в том, будет ли она открыта для зрителей. Мы до сих пор не знаем. Вполне вероятно, что нам не хватит денег, чтобы выплатить гонорары. И это большая проблема, возможно, одна их самых больших. Как мы заплатим “Канело” и его сопернику (без продажи билетов на бой)? Помимо этого, нам необходимо покрыть расходы на как минимум четыре боя в андеркарте и все необходимые медицинские тесты», — сказал Де Ла Хойя.