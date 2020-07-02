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2 июля, источник: Vesti.kz

«Нам не хватит денег». Де Ла Хойя — о проблемах с организацией следующего боя «Канело»

Промоутер чемпиона в четырех весовых категориях мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 KO) Оскар Де Ла Хойя рассказал о проблемах, связанных с организацией следующего поединка своего подопечного. Его слова приводит Boxingnews24.com.

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«Если вы хотите перенести бой на арену T-Mobile в Лас-Вегасе, то вопрос заключается в том, будет ли она открыта для зрителей. Мы до сих пор не знаем. Вполне вероятно, что нам не хватит денег, чтобы выплатить гонорары. И это большая проблема, возможно, одна их самых больших. Как мы заплатим “Канело” и его сопернику (без продажи билетов на бой)? Помимо этого, нам необходимо покрыть расходы на как минимум четыре боя в андеркарте и все необходимые медицинские тесты», — сказал Де Ла Хойя.

Ранее стало известно, что следующим соперником «Канело» точно не будет чемпион мира. При этом мексиканец хотел третьего поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), но в планы вмешалась пандемия.

Следующий бой «Канело» намечен на 16 сентября. Мексиканцу осталось лишь определиться с местом его проведения — в Лас-Вегасе, Нью-Йорке или Техасе.

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