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2 июля, источник: Vesti.kz

«Сделали из меня зверя». Экс-боксер «Астана Арланс» готов биться летом и назвал самых опасных соперников

Топ-проспект супертяжелого дивизиона 27-летний хорват Филип Хргович (10−0, 8 КО) рассказал о своих тренировках во время пандемии. По словам боксера, тренеры сделали из него зверя, а возвращение в ринг планируется в конце лета.

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«Многие злорадствовали, будто я не имел возможности тренироваться. Но я вам скажу, что пахал больше, чем когда-либо. Этот сложный период следовало провести с умом. Столько всего позади, и не хотелось бы терять своих кондиций. Все время работал со своим помощником тренера Юсефом Хасаном и с тренером по фитнесу Игорем Чордашем. И, скажу я вам, они сделали из меня зверя. Я прекрасно себя чувствую, хорошо тренируюсь, но не могу сказать, что я на пике. Сейчас это ни к чему, так как нет конкретной даты и соперника. Так. В период пандемии я пахал и пашу два раза в день. Кстати, режим можно сравнить с тем, который у меня устанавливается во время лагеря перед боем. Есть отличия, но в целом похоже. Конкретно работаю на “физику”, упорно веду тренировки с весами. При этом все совмещали с боксом. Думаю, что в скором времени кто-нибудь ощутит мощь моего арсенала. Кто представляет наибольшую угрозу? У нас много таких. Есть великолепный Паркер. Есть Дюбуа, Джойс, которые осенью будут разбираться друг с другом. Это я говорю о проспектах и реальных на сегодняшний день боксерах, с которыми могу подраться. Ортис, ветеран, способен удивить, равно как и Поветкин. Много имен можно назвать. Как говорит мой менеджер, сейчас наша основная задача — как можно скорее организовать бой. И мы хотим сделать это в конце лета. Я готов к этому. И скорее всего, поединок состоится в Хорватии», — озвучил в интервью vecernji.hr Хргович.

Добавим, что экс-боксер «Астана Арланс» уверенно продвигается по карьерной лестнице. Он значится в списке тех, кто в скором времени сможет претендовать на вершины в профи-боксе.

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