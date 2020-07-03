Геннадий Головкин поддержал Хабиба Нурмагомедова в связи со смертью отца

57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался сегодня, 3 июля, в Москве. Причиной смерти стали осложнения в виде кровоизлияния в мозг и сепсиса.
25 апреля Нурмагомедов попал в больницу в родном Дагестане с пневмонией, 3 мая его доставили в Москву. Позже ему диагностировали коронавирус, от которого он излечился 19 июня.
«Мои глубокие соболезнования семье Нурмагомедовых, моему другу Хабибу в связи с утратой отца Абдулманапа Магомедовича. Скорбим вместе с вами. Светлая память выдающемуся человеку», — написал Головкин в твиттере.
Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо, за что включен в Книгу рекордов Гиннесса. Мастер спорта СССР по вольной борьбе и заслуженный тренер России работал не только со своим сыном, но и с рядом российских бойцов UFC.