Геннадий Головкин поддержал Хабиба Нурмагомедова в связи со смертью отца

57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался сегодня, 3 июля, в Москве. Причиной смерти стали осложнения в виде кровоизлияния в мозг и сепсиса.

25 апреля Нурмагомедов попал в больницу в родном Дагестане с пневмонией, 3 мая его доставили в Москву. Позже ему диагностировали коронавирус, от которого он излечился 19 июня.

«Мои глубокие соболезнования семье Нурмагомедовых, моему другу Хабибу в связи с утратой отца Абдулманапа Магомедовича. Скорбим вместе с вами. Светлая память выдающемуся человеку», — написал Головкин в твиттере.