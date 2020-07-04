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09:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» свой следующий бой может провести с экс-соперником Головкина

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 KО) в первом бою во время пандемии коронавируса в сентябре может встретиться с бывшим чемпионом мира Давидом Лемье (41−4, 34 КО) из Канады. Об этом сообщает vRINGe.com со ссылкой на промоутера последнего Камила Эстефана.

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«Вариант с Давидом обсуждается, — коротко сказал он. — Как раз недавно беседовал на эту тему с Эриком Гомесом (гендиректором Golden Boy Promotions). Мы пока на ранней стадии. Зависит от того, какое нам сделают предложение. Одно точно: за копейки Давид в ринг не выйдет».

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Отметим, что в 2015 году Лемье бился с казахстанцем Геннадием Головкиным, которому проиграл досрочно в восьмом раунде. В конце 2019-го канадец закрыл свой 15-месячный простой нелегкой победой над украинцем Максимом Бурсаком.

Альварес свой последний бой провел осенью прошлого года, когда нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и стал чемпионом мира в четвертом дивизионе.

Ранее стало известно, что следующим соперником «Канело» точно не будет чемпион мира. При этом мексиканец хотел третьего поединка с Головкиным (40−1−1, 35 КО), но в планы вмешалась пандемия.

При этом ближайший бой Альвареса намечен на 16 сентября. Ему осталось лишь определиться с местом его проведения — в Лас-Вегасе, Нью-Йорке или Техасе.

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