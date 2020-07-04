Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Норвич
Брайтон & Хоув
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Бетис
Футбол. Зарубежный
18:15
Ювентус
Торино
Футбол. Премьер-лига
18:30
Спартак
Тамбов
Футбол. Премьер-лига
18:30
Крылья Советов
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:30
Вулверхэмптон Уондерерс
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
20:30
Локомотив
Сочи
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:30
Вальядолид
Алавес
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Челси
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» победил «Валенсию»
9Смолов забил «Барселоне»
13:49 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер «Канело» решил вернуться на ринг

Оскар Де Ла Хойя, промоутер Сауля «Канело» Альвареса, по примеру 54-летнего американского боксера Майка Тайсона тоже хочет вернуться в зал, набрать форму и провести парочку выставочных боев, сообщает vRINGe.com со ссылкой на интервью Оскара CBS Los Angeles.

Наверх
Источник: AP 2020

47-летний покоритель шести весовых категорий Де Ла Хойя подтвердил, что от затеи не отказывается и уже даже приступил к тренировкам: «Я думал о камбэке каждый день. И с каждым днем все более и более решительно настроен это сделать. Скажу больше, я уже тренируюсь, уже бегаю кроссы. Когда состоится бой? Да кто его знает? Возможно, уже в этом году, возможно, в начале следующего… Но я точно в деле. И чувствую себя отлично!».

Де Ла Хойя утверждает, что вскоре планирует начать спарринговать: «Да, еще чуть-чуть и начнутся спарринги. Запланировал начать спарринг-сессию через пару недель. Посмотрим, как я буду выглядеть с фингалом под глазом (смеется)».

Де Ла Хойя — чемпион Олимпиады-1992, экс-лидер P4P (Pound-for-pound) по версии журнала The Ring. Завершил карьеру в декабре 2008 года после поражения от филиппинца Мэнни Пакьяо.

Читайте также
"Одна из самых красивых девушек мира". Как итальянский клуб представил Сабину Алтынбекову
Интрига может умереть. «Зенит» будет ждать осечки «Локомотива»
Назван лучший тренер месяца в РПЛ
СМИ: Участник главного боя UFC 251 выбыл из-за коронавируса
Ривалдо: Месси может присоединиться к Роналду в «Ювентусе»
Полузащитник «Локомотива» признан лучшим футболистом июня в РПЛ
Победитель Лиги чемпионов - 2005 объявил о завершении карьеры
Фергюсон выразил соболезнования семье Нурмагомедовых
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь