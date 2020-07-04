Промоутер «Канело» решил вернуться на ринг

47-летний покоритель шести весовых категорий Де Ла Хойя подтвердил, что от затеи не отказывается и уже даже приступил к тренировкам: «Я думал о камбэке каждый день. И с каждым днем все более и более решительно настроен это сделать. Скажу больше, я уже тренируюсь, уже бегаю кроссы. Когда состоится бой? Да кто его знает? Возможно, уже в этом году, возможно, в начале следующего… Но я точно в деле. И чувствую себя отлично!».