Промоутер «Канело» решил вернуться на ринг

47-летний покоритель шести весовых категорий Де Ла Хойя подтвердил, что от затеи не отказывается и уже даже приступил к тренировкам: «Я думал о камбэке каждый день. И с каждым днем все более и более решительно настроен это сделать. Скажу больше, я уже тренируюсь, уже бегаю кроссы. Когда состоится бой? Да кто его знает? Возможно, уже в этом году, возможно, в начале следующего… Но я точно в деле. И чувствую себя отлично!».
Де Ла Хойя утверждает, что вскоре планирует начать спарринговать: «Да, еще чуть-чуть и начнутся спарринги. Запланировал начать спарринг-сессию через пару недель. Посмотрим, как я буду выглядеть с фингалом под глазом (смеется)».
Де Ла Хойя — чемпион Олимпиады-1992, экс-лидер P4P (Pound-for-pound) по версии журнала The Ring. Завершил карьеру в декабре 2008 года после поражения от филиппинца Мэнни Пакьяо.