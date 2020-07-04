54-летний Тайсон оголил торс на пляже и поразил фанатов
Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон оголил торс на пляже и впечатлил пользователей сети. Фотографии доступны в Twitter The Sun.
Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон оголил торс на пляже и впечатлил пользователей сети. Фотографии доступны в Twitter The Sun.
Тайсон участвовал в фотосессии в
«Грустно признавать, но у меня и в 30 лет нет такого хорошего тела», «Удивительно, но этот красавчик нисколько не постарел», «Представляю, сколько денег потратил Майк, чтобы вернуть себе такую форму», — писали фанаты.
В конце апреля Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров. Он приступил к усиленным тренировкам и публиковал видео, где демонстрировал и улучшенную физическую форму, и боксерские навыки. Американец не выходил на ринг с 2005 года.