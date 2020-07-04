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16:40 (мск), источник: Lenta.Ru

54-летний Тайсон оголил торс на пляже и поразил фанатов

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон оголил торс на пляже и впечатлил пользователей сети. Фотографии доступны в Twitter The Sun.

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Источник: РИА "Новости"
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий
22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

Тайсон участвовал в фотосессии в Лос-Анджелесе. Он использовал два ведра с рыбой в качестве гирь во время съемки. Боксер продемонстрировал силу, запустив спасательный круг в воздух и опрокинув пустую клетку для акулы. Пользователи оказались впечатлены телосложением 54-летнего спортсмена.

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«Грустно признавать, но у меня и в 30 лет нет такого хорошего тела», «Удивительно, но этот красавчик нисколько не постарел», «Представляю, сколько денег потратил Майк, чтобы вернуть себе такую форму», — писали фанаты.

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В конце апреля Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров. Он приступил к усиленным тренировкам и публиковал видео, где демонстрировал и улучшенную физическую форму, и боксерские навыки. Американец не выходил на ринг с 2005 года.

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