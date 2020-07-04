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20:48 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин показал фото с тренировки и пошутил про свой вес

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) опубликовал в своем Instagram фото с тренировок, где в шутку рассказал, что начинать всегда тяжело, особенно с лишним весом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На втором фото с Головкиным Кристофер Камачо, который является тренером по физподготовке.

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Ранее стало известно, что на ринг GGG вернется осенью, когда проведет защиту титула против обязательного претендента по линии IBF — поляка Камила Шереметы (21−0, 5 КО). Этот поединок планируется на октябрь-ноябрь в США.

Напомним, не так давно Головкин рассказал о жизни в карантине и возвращении в тренировочный лагерь. В ходе эфира The Lockdown Tapes на YouTube-канале Matchroom Boxing Головкин также высказался о следующем бое, рассказал о желании провести поединок в Казахстане, назвал условие для завершения карьеры, раскрыл секрет своего успеха и признался, за что благодарен судьбе.

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