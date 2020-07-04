Головкин показал фото с тренировки и пошутил про свой вес

Ранее стало известно, что на ринг GGG вернется осенью, когда проведет защиту титула против обязательного претендента по линии IBF — поляка Камила Шереметы (21−0, 5 КО). Этот поединок планируется на октябрь-ноябрь в США.



Напомним, не так давно Головкин рассказал о жизни в карантине и возвращении в тренировочный лагерь. В ходе эфира The Lockdown Tapes на YouTube-канале Matchroom Boxing Головкин также высказался о следующем бое, рассказал о желании провести поединок в Казахстане, назвал условие для завершения карьеры, раскрыл секрет своего успеха и признался, за что благодарен судьбе.