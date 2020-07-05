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19:15 (мск), источник: Vesti.kz

Сопромоутер Головкина сделал предложение команде «Канело»

Возвращение обоих ожидается осенью.

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Источник: AFP 2020

Бывший претендент на титул чемпиона мира во втором среднем весе британец Джон Райдер надеется стать следующем соперником мексиканца Сауля Альвареса. Об этом сообщает Sky Sports.

По словам Райдера, промоутер Эдди Хирн уже связался с людьми из Golden Boy Promotions, дав им знать, что его боксер готов подраться с «Канело» в сентябре.

«Я знаю, что Эдди отослал сообщение в Golden Boy, написав, что мы доступны и все в таком духе. У них (команды Альвареса) есть еще несколько имен на уме. Надеюсь, что меня все же выберут из всех остальных.

Послушайте, «Канело» ищет оппонента, и я знаю, что больших денег там не светит. Но это возможность всей жизни, и я готов ей воспользоваться. Сейчас я нахожусь в зале и держу себя в форме. Я тренировался почти весь карантин. Лишь сделайте звонок и я готов к действию, — заявил Райдер.

В США вынесли новый вердикт по первому бою «Канело» — Головкин.

Последний раз на ринг Райдер выходил в ноябре 2019 года, когда уступил судейским решением действующему чемпиону мира по версии WBA Каллуму Смиту. «Канело» же в том же месяце нокаутировал чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева и покорил четвертый дивизион в карьере.

Добавим, что помимо Райдера, Хирн также представляет интересы главного антагониста «Канело» — казахстанца Геннадия Головкина, владеющего титулами IBF и IBO в среднем весе. Возвращение GGG ожидается также осенью.

Головкин определился с боями на 2020 год и трилогией против «Канело».

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