«Мне не нужно много денег». Боксер из Кубы готов сесть на диету ради боя с «Канело»

«Вес? Да без проблем! Мне понадобится жесткая диета? Возможно. Хотя сделать лимит полутяжелого веса смогу даже через неделю… Сейчас вешу около 84 килограммов. Так что это было бы легко. Знаю, в парочке последних поединков я выглядел не фонтан, но на то были свои причины. Травмированное плечо реально сказывалось. Но сейчас, после операции, чувствую себя намного лучше. Чувствую себя точно так же, как тогда, когда побил Джо Смита. Меня интересует прежде всего сам вызов. И мне не нужно много денег, чтобы я чувствовал себя счастливым. И я, и “Канело” сотрудничаем с Golden Boy, так что договориться реально было бы очень даже просто. Уверен, нам бы понадобилось меньше 24 часов. И тогда я бы сразу отправился готовиться к самому большому поединку всей моей жизни», — цитирует Барреру vRINGe.com.