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14:25 (мск), источник: Vesti.kz

Деревянченко после поражения от Головкина получил предложение о бое от «Канело»

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13−2, 10 КО) получил предложение от двух чемпионов мира, сообщает iSport.ua со ссылкой на Boxingscene.com.

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Следующим соперником Деревянченко может стать чемпион WBA (Super) и WBC (Franchise) мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО) или обладатель титула WBC американец Джермалл Чарло (30−0, 22 KO).

Бой Альварес — Деревянченко может пройти 12 сентября без зрителей. Ранее стало известно, что команда мексиканец ограничена в финансах и ищет «дешевого соперника».

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На прошлой неделе тренер Чарло Ронни Шилдс заявил, что его подопечный хочет встретиться с Деревянченко, который идет первым в рейтинге WBC. Упрощает переговоры об этом бое тот факт, что оба боксера состоят на контракте с Элом Хэймоном, который владеет проектом Premier Boxing Champions (PBC) с трансляциями на телеканалах Showtime и FOX.

По данным инсайдера Майка Копинджера, Альварес предложил Деревяненко поединок в лимите второго среднего веса.

«Источники сообщили The Athletic, что Деревянченко подерется осенью против Альвареса или Чарло. Средневес получил предложение о поединке с “Канело” 12 сентября в рамках второго среднего веса. Также у него есть предложение от Чарло подраться осенью за его титул в среднем весе. Стоит поставить на то, что Деревянченко пойдет по маршруту Чарло. Сергей более комфортно чувствует себя в среднем весе, а его менеджер Кит Коннолли поддерживает хорошие отношения с Элом Хэймоном. Бой Чарло — Деревянченко состоялся бы под эгидой PBC», — цитирует Коппинджера Xsport.ua.

Отметим, что Деревянченко мог встретиться с Альваресом еще осенью 2019 года. Украинец был обязательным претендентом на титул IBF, но мексиканца лишили за отказ провести защиту. В итоге вакантный пояс 5 октября в Нью-Йорке разыграли Деревянченко и Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) — казахстанец победил единогласным решением и стал чемпионом IBF и IBO.

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