Беспутин лишен титула чемпиона мира WBA из-за положительной допинг-пробы

В январе в СМИ появилась информация, что Беспутин получил уведомление о «ненормальном результате теста» после победного титульного боя с соотечественником Раджабом Бутаевым, который состоялся 30 ноября в Монако. В июне тренер Бутаева Эдуард Кравцов сообщил РИА Новости, что вскрытие допинг-пробы В Беспутина также показало положительный результат.
«Комитет решил отобрать титул в полусреднем весе у Беспутина, который был отстранен на шесть месяцев, так как он сдал положительный тест на допинг. Титул чемпиона остается вакантным и будет оспорен кубинцем Йорданисом Угасом и американцем Абелем Рамосом. Победитель этого поединка сразится с Бутаевым», — говорится в заявлении.
На счету 29-летнего Беспутина 14 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге.