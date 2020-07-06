Беспутин лишен титула чемпиона мира WBA из-за положительной допинг-пробы

Источник: AFP 2020

В январе в СМИ появилась информация, что Беспутин получил уведомление о «ненормальном результате теста» после победного титульного боя с соотечественником Раджабом Бутаевым, который состоялся 30 ноября в Монако. В июне тренер Бутаева Эдуард Кравцов сообщил РИА Новости, что вскрытие допинг-пробы В Беспутина также показало положительный результат.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--558a8f6cf3dfb84380d7" data-vnd="558a8f6cf3dfb84380d7" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=558a8f6cf3dfb84380d7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Комитет решил отобрать титул в полусреднем весе у Беспутина, который был отстранен на шесть месяцев, так как он сдал положительный тест на допинг. Титул чемпиона остается вакантным и будет оспорен кубинцем Йорданисом Угасом и американцем Абелем Рамосом. Победитель этого поединка сразится с Бутаевым», — говорится в заявлении.