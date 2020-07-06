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15:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Беспутин лишен титула чемпиона мира WBA из-за положительной допинг-пробы

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла решение лишить российского боксера Александра Беспутина титула регулярного чемпиона мира в полусреднем весе, сообщается на сайте WBA.

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Источник: AFP 2020

В январе в СМИ появилась информация, что Беспутин получил уведомление о «ненормальном результате теста» после победного титульного боя с соотечественником Раджабом Бутаевым, который состоялся 30 ноября в Монако. В июне тренер Бутаева Эдуард Кравцов сообщил РИА Новости, что вскрытие допинг-пробы В Беспутина также показало положительный результат.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Комитет решил отобрать титул в полусреднем весе у Беспутина, который был отстранен на шесть месяцев, так как он сдал положительный тест на допинг. Титул чемпиона остается вакантным и будет оспорен кубинцем Йорданисом Угасом и американцем Абелем Рамосом. Победитель этого поединка сразится с Бутаевым», — говорится в заявлении.

На счету 29-летнего Беспутина 14 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге.

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