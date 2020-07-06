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16:23 (мск), источник: Vesti.kz

Меньше, чем с Головкиным. Стал известен гонорар Деревянченко за бой с «Канело»

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс (29−0, 14 КО) рассказал, сколько команда обладателя титулов WBA (Super) и WBC (Franchise) мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО) предложила украинцу Сергею Деревянченко (13−2, 10 КО) за бой в сентябре. Слова британца приводит Fightnews.info.

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По словам Сондерса, сумма составляет половину гонорара Деревянченко за бой с чемпионом IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО). За поединок, в котором украинец в октябре 2019 года проиграл единогласным решением, он получил 5,2 миллиона долларов.

Сам Сондерс планировал встретиться с Альваресом в мае этого года, но провести бой помешала пандемия коронавируса. Драться с мексиканцем в сентябре британец отказался из-за невозможности подготовиться на должном уровне.

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Таким образом, команда Альвареса предложила Деревянченко не более 2,6 миллиона долларов.

«Я не думаю, что Golden Boy Promotions и “Канело” называют людям справедливые суммы. Деревянченко предложили половину его гонорара за бой с Головкиным, поэтому я сомневаюсь, что он подерется с Альваресом. Я знаю об этом наверняка. Да, Сергею предложили половину от того, что он заработал за поединок с Головкиным. Я надеюсь, что Каллум Смит получит свои деньги и подерется с “Канело”. Но запомните мои слова: Смит не будет драться в ближайшее время, поскольку ему не предложат достойный гонорар. Я не обвиняю его за отказ от боя с Альваресом, ведь когда ты всю жизнь работаешь ради таких поединков, то хочешь получить справедливый чек. Ты желаешь выйти в ринг и добиться правильного результата», — сказал Сондерс в интервью BoxingNews24.com.

Ранее стало известно, что вместе с Альваресом предложение Деревянченко о бое сделал чемпион WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (30−0, 22 KO). При этом команда мексиканца ограничена в финансах и ищет «дешевого соперника» на 12 сентября.

Отметим, что Деревянченко мог встретиться с Альваресом еще осенью 2019 года. Украинец был обязательным претендентом на титул IBF, но мексиканца лишили за отказ провести защиту. В итоге Деревянченко встретился с Головкиным и заработал больше, чем ему предлагала команда Альвареса.

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