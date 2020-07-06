Меньше, чем с Головкиным. Стал известен гонорар Деревянченко за бой с «Канело»

По словам Сондерса, сумма составляет половину гонорара Деревянченко за бой с чемпионом IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО). За поединок, в котором украинец в октябре 2019 года проиграл единогласным решением, он получил 5,2 миллиона долларов.
Сам Сондерс планировал встретиться с Альваресом в мае этого года, но провести бой помешала пандемия коронавируса. Драться с мексиканцем в сентябре британец отказался из-за невозможности подготовиться на должном уровне.
Таким образом, команда Альвареса предложила Деревянченко не более 2,6 миллиона долларов.
«Я не думаю, что Golden Boy Promotions и “Канело” называют людям справедливые суммы. Деревянченко предложили половину его гонорара за бой с Головкиным, поэтому я сомневаюсь, что он подерется с Альваресом. Я знаю об этом наверняка. Да, Сергею предложили половину от того, что он заработал за поединок с Головкиным. Я надеюсь, что Каллум Смит получит свои деньги и подерется с “Канело”. Но запомните мои слова: Смит не будет драться в ближайшее время, поскольку ему не предложат достойный гонорар. Я не обвиняю его за отказ от боя с Альваресом, ведь когда ты всю жизнь работаешь ради таких поединков, то хочешь получить справедливый чек. Ты желаешь выйти в ринг и добиться правильного результата», — сказал Сондерс в интервью BoxingNews24.com.
Ранее стало известно, что вместе с Альваресом предложение Деревянченко о бое сделал чемпион WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (30−0, 22 KO). При этом команда мексиканца ограничена в финансах и ищет «дешевого соперника» на 12 сентября.
Отметим, что Деревянченко мог встретиться с Альваресом еще осенью 2019 года. Украинец был обязательным претендентом на титул IBF, но мексиканца лишили за отказ провести защиту. В итоге Деревянченко встретился с Головкиным и заработал больше, чем ему предлагала команда Альвареса.