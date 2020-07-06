Меньше, чем с Головкиным. Стал известен гонорар Деревянченко за бой с «Канело»

«Я не думаю, что Golden Boy Promotions и “Канело” называют людям справедливые суммы. Деревянченко предложили половину его гонорара за бой с Головкиным, поэтому я сомневаюсь, что он подерется с Альваресом. Я знаю об этом наверняка. Да, Сергею предложили половину от того, что он заработал за поединок с Головкиным. Я надеюсь, что Каллум Смит получит свои деньги и подерется с “Канело”. Но запомните мои слова: Смит не будет драться в ближайшее время, поскольку ему не предложат достойный гонорар. Я не обвиняю его за отказ от боя с Альваресом, ведь когда ты всю жизнь работаешь ради таких поединков, то хочешь получить справедливый чек. Ты желаешь выйти в ринг и добиться правильного результата», — сказал Сондерс в интервью BoxingNews24.com.