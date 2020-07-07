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18:03 (мск), источник: ТАСС

Боксер Беспутин отверг возможность намеренного использования им допинга

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Беспутин отвергает возможность намеренного употребления им запрещенных препаратов. Об этом Беспутин заявил ТАСС.

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Источник: AFP 2020

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) лишила Беспутина титула чемпиона мира в полусреднем весе после положительной допинг-пробы.

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«Концентрация запрещенного вещества в допинг-пробе была совсем маленькая, специалисты из VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг) это видели, — сказал Беспутин. — Мы составили письмо для WBA вместе с адвокатом и специалистом VADA, расписали, как все это могло попасть в организм. Письмо было на восемь страниц, были приведены статьи, что это может попасть в организм через мясо и так далее».

«Если бы я принимал этот препарат, то у меня были бы изменены все показатели, но этого не было. И, скажу честно, я не знаю, откуда это в пробе — мы уже доктора даже опросили, чтобы понять, может, действительно, что-то было запрещенное. Но как нам объяснил специалист VADA, работа которого стоила 400 долларов в час, в пробу в таком количестве могло попасть что-либо случайно», — добавил спортсмен.

Беспутин сдал допинг-тест после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева. Бой прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам. 25 июня стало известно, что допинг-проба «Б» Беспутина показала положительный результат.
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