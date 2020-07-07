Боксер Беспутин отверг возможность намеренного использования им допинга
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Беспутин отвергает возможность намеренного употребления им запрещенных препаратов. Об этом Беспутин заявил ТАСС.
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Беспутин отвергает возможность намеренного употребления им запрещенных препаратов. Об этом Беспутин заявил ТАСС.
Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) лишила Беспутина титула чемпиона мира в полусреднем весе после положительной
«Концентрация запрещенного вещества в
«Если бы я принимал этот препарат, то у меня были бы изменены все показатели, но этого не было. И, скажу честно, я не знаю, откуда это в пробе — мы уже доктора даже опросили, чтобы понять, может, действительно,