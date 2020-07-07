Боксер Беспутин отверг возможность намеренного использования им допинга

Источник: AFP 2020

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) лишила Беспутина титула чемпиона мира в полусреднем весе после положительной допинг-пробы.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--87fbf1518d7160249ed1" data-vnd="87fbf1518d7160249ed1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=87fbf1518d7160249ed1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Концентрация запрещенного вещества в допинг-пробе была совсем маленькая, специалисты из VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг) это видели, — сказал Беспутин. — Мы составили письмо для WBA вместе с адвокатом и специалистом VADA, расписали, как все это могло попасть в организм. Письмо было на восемь страниц, были приведены статьи, что это может попасть в организм через мясо и так далее».

«Если бы я принимал этот препарат, то у меня были бы изменены все показатели, но этого не было. И, скажу честно, я не знаю, откуда это в пробе — мы уже доктора даже опросили, чтобы понять, может, действительно, что-то было запрещенное. Но как нам объяснил специалист VADA, работа которого стоила 400 долларов в час, в пробу в таком количестве могло попасть что-либо случайно», — добавил спортсмен.