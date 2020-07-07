Казахстанский супертяжеловес с 12 нокаутами узнал новую дату поединка

Встреча была запланирована на 4 июля. Новой датой для второго боя супертяжеловеса в 2020 году является 30 июля. Место и соперник будут определены позже.

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В марте Кособуцкий выступал в Дубае и техническим нокаутом во втором раунде выиграл у Абрахама Табула (17−4−1, 14 КО) из Ганы. Видео поединка здесь.

В ноябре 2019 года 31-летний казахстанец добыл первый профессиональный титул: в Гамбурге он нокаутировал 30-летнего Агрона Смакичи (15−1, 13 КО) из Хорватии и стал обладателем вакантного интерконтинентального пояса от IBO.