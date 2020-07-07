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7 июля, источник: Vesti.kz

Казахстанский супертяжеловес с 12 нокаутами узнал новую дату поединка

Казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий (13−0, 12 КО) узнал новую дату возможного поединка, передает корреспондент Vesti.kz. Он должен был боксировать в начале июля в Германии, но из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, поединок не состоялся.

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Встреча была запланирована на 4 июля. Новой датой для второго боя супертяжеловеса в 2020 году является 30 июля. Место и соперник будут определены позже.

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В марте Кособуцкий выступал в Дубае и техническим нокаутом во втором раунде выиграл у Абрахама Табула (17−4−1, 14 КО) из Ганы. Видео поединка здесь.

В ноябре 2019 года 31-летний казахстанец добыл первый профессиональный титул: в Гамбурге он нокаутировал 30-летнего Агрона Смакичи (15−1, 13 КО) из Хорватии и стал обладателем вакантного интерконтинентального пояса от IBO.

На счету Кособуцкого серия из 13 побед подряд. Свои поединки он проводил в России, Беларуси, Украине, Германии и ОАЭ. Профессиональная карьера трехкратного чемпиона Казахстана стартовала в сентябре 2017 года.

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