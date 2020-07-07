Казахстанский супертяжеловес с 12 нокаутами узнал новую дату поединка
Казахстанский
Казахстанский
Встреча была запланирована на 4 июля. Новой датой для второго боя супертяжеловеса в 2020 году является 30 июля. Место и соперник будут определены позже.
В марте Кособуцкий выступал в Дубае и техническим нокаутом во втором раунде выиграл у Абрахама Табула (17−4−1, 14 КО) из Ганы. Видео поединка здесь.
В ноябре 2019 года 31-летний казахстанец добыл первый профессиональный титул: в Гамбурге он нокаутировал 30-летнего Агрона Смакичи (15−1, 13 КО) из Хорватии и стал обладателем вакантного интерконтинентального пояса от IBO.
На счету Кособуцкого серия из 13 побед подряд. Свои поединки он проводил в России, Беларуси, Украине, Германии и ОАЭ. Профессиональная карьера трехкратного чемпиона Казахстана стартовала в сентябре 2017 года.