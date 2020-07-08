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12:15 (мск), источник: Матч ТВ

Майк Тайсон стал главным боксером карантина. Чем занимались Усик, Поветкин, Фьюри и другие

Карантин поставил бокс на паузу. «Матч ТВ» изучает, что делают боксеры, когда им не нужно готовиться к боям.

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Источник: AP 2020

6 ударов Тайсона

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1 мая 53-летний Майк Тайсон опубликовал видео, где он наносит шесть ударов по лапам с тренером Рафаэлем Кордейро. Это видео, украшенное словами самого Тайсона о возвращении в бокс, тут же стало хитом. А в дополнение к нему боксеры и бойцы ММА начали предлагать себя в соперники.

Эффектнее всего смотрится история с третьим боем против Эвандера Холифилда, который в 57 лет активно тренируется, очень атлетично выглядит, а возвращаться в спорт ему помогает Владимир Кличко (так мы узнали, как проводит карантин сам Кличко).

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Другие боксеры, предоставленные сами себе, не смогли отвоевать внимание у Тайсона и Холифилда.

Фьюри — Уайлдер — Джошуа

Тайсон Фьюри | Источник: Reuters

Первая тройка тяжеловесов сейчас выглядит именно так и находится в сложных запутанных отношениях. Тайсон Фьюри остается единственным, кто не проигрывал в профессионалах, и, кажется, может выбирать из Джошуа и Уайлдера. Пока Фьюри ближе к третьему бою с Уайлдером, но выгоднее окажется поединок с Джошуа. У Энтони Джошуа есть три пояса и статус самого прибыльного боксера в мире (его последний гонорар — 85 миллионов долларов) Из минусов — поражение от Руиса нокаутом закрыто очень бледным реваншем.

Самый простой сценарий выглядит так: Фьюри и Уайлдер проводят третий бой, Джошуа дерется с Пулевым, и в 2021 году Фьюри и Джошуа проводят очный поединок, который принесет астрономические деньги. Если кто-то из них проиграет, ситуация сильно запутается, и все вопросительно посмотрят на Александра Усика.

Александр Усик

Александр Усик | Источник: AFP 2020

Проведя всего один бой в супертяжелом весе (!) с очень средним боксером (!), Усик оказался сразу на четвертом месте в новом для себя рейтинге (супертяжелый вес — свыше 91 кг). Но главные вызовы у него пока остаются в интернете. Усик активно комментирует отношения между Россией и Украиной, настаивая на сближении двух государств, и весной его вызвал на бой борец Богдан Грицай. Усик предложил бой по боксу, и на этом история закончилась.

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Осенью Усик может провести бой с Дереком Чисорой. До этого поединок был отменен дважды: из-за травмы Усика в марте и из-за коронавируса в мае.

Три новости о российских боксерах

Мурат Гассиев и Александр Усик | Источник: РИА "Новости"

Мурат Гассиев провел без бокса два года. В последний раз Гассиев дрался 21 июля 2018-го против Усика в Москве за четыре чемпионских пояса и проиграл впервые в карьере. После этого оба запланировали переход в тяжелый вес, но у Гассиева началась долгая пауза.

Обнадеживает, что Мурату всего 26 лет. Пугает, что его следующий поединок может состояться в сочинском казино. Место назвал глава федерации бокса Умар Кремлев, и, наверное, это место не лучшее после боя в «Олимпийском» и финала Всемирной боксерской суперсерии.

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Одним из первых среди российский боксеров узнал дату боя Александр Поветкин. Он будет драться с Дилланом Уайтом 22 августа и уже улетел на первый этап сборов на Алтай.

Бывший чемпион WBA, IBF и WBO Сергей Ковалев называл коронавирус «замутом верхушек», но признавал следующее: «Невольно тоже начинаешь понимать, что это не просто информационная атака».

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У последнего соперника Ковалева Энтони Ярда от вируса умерли бабушка и отец. У самого Ковалева — двое знакомых. Следующий бой Сергея должен состояться с Салливаном Баррерой, пока же у экс-чемпиона продолжаются судебные разбирательства с моделью Джейми Фронтц, а жена боксера сообщила, что получила американское гражданство.

Карьера Гвоздика

Александр Гвоздик | Источник: AFP 2020

Александр Гвоздик завершил карьеру после первого поражения. Он выглядел очень хорошо, сочетая в себе и крутую технику, и тяжелый удар. Но проиграв Артуру Бетербиеву, Гвоздик сказал, что заканчивает. Менеджер Гвоздика Эгис Климас заявил, что боксер сосредоточиться на бизнесе. Сам Гвоздик подобного не говорил. У Александра получилась не очень удачная комбинация победы и поражения: сначала Гвоздик тяжело нокаутировал Адониса Стивенсона, отправив того на несколько недель в больницу, а потом сам проиграл техническим нокаутом. То есть увидел последствия нокаутов, а потом понял, насколько легко самому оказаться нокаутированным.

Тут важно, что после поражения от Бетербиева Гвоздик начал тренироваться, провел первый этап лагеря, а в начале июня принял решение уйти.

Коротко

Чтобы было понятно, почему Майк Тайсон стал главным ньюсмейкером карантина, вот самые привлекательные новости последних нескольких месяцев. Исраил Мадримов (5−0) выложил вот это видео, и оно стало очень популярным. Узбекский боксер демонстрирует впечатляющую работу ног.

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Россиянин Рой Джонс посетил Парад Победы, перенесенный на июнь из-за эпидемии.

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Геннадий Головкин написал слова поддержки бойцу ММА Петру Яну. «Удачи, топим за тебя», — сообщение казахстанского боксера россиянину. До перехода в ММА Ян выполнил норматив мастера спорта по боксу и должен подраться за титул чемпиона UFC с бразильцем Жозе Алдо.

скриншот сториз Петра Яна | Источник: Instagram

Сауль Альварес, подписавший рекордный для спорта контракт на $365 миллионов долларов, ищет соперника.

В данный момент Альварес несколькими изданиями признается лучшим боксером мира вне зависимости от весовых категорий и в генерировании денег за бой соперничает только с Энтони Джошуа. Но Альваресу очень трудно искать соперников после победы над Ковалевым. У промоутеров мексиканца не получается найти идеальный баланс между количеством денег и качеством оппонента. Очевидно, что Альварес и Головкин идут навстречу третьему бою друг с другом, но проведут поединки с кем-то еще. И здесь у Головкина чуть выше риск проиграть.

Вадим Тихомиров

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