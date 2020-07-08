Майк Тайсон стал главным боксером карантина. Чем занимались Усик, Поветкин, Фьюри и другие
Карантин поставил бокс на паузу. «Матч ТВ» изучает, что делают боксеры, когда им не нужно готовиться к боям.
Карантин поставил бокс на паузу. «Матч ТВ» изучает, что делают боксеры, когда им не нужно готовиться к боям.
1 мая 53-летний Майк Тайсон опубликовал видео, где он наносит шесть ударов по лапам с тренером Рафаэлем Кордейро. Это видео, украшенное словами самого Тайсона о возвращении в бокс, тут же стало хитом. А в дополнение к нему боксеры и бойцы ММА начали предлагать себя в соперники.
Эффектнее всего смотрится история с третьим боем против Эвандера Холифилда, который в 57 лет активно тренируется, очень атлетично выглядит, а возвращаться в спорт ему помогает Владимир Кличко (так мы узнали, как проводит карантин сам Кличко).
Другие боксеры, предоставленные сами себе, не смогли отвоевать внимание у Тайсона и Холифилда.
Первая тройка тяжеловесов сейчас выглядит именно так и находится в сложных запутанных отношениях. Тайсон Фьюри остается единственным, кто не проигрывал в профессионалах, и, кажется, может выбирать из Джошуа и Уайлдера. Пока Фьюри ближе к третьему бою с Уайлдером, но выгоднее окажется поединок с Джошуа. У Энтони Джошуа есть три пояса и статус самого прибыльного боксера в мире (его последний гонорар — 85 миллионов долларов) Из минусов — поражение от Руиса нокаутом закрыто очень бледным реваншем.
Самый простой сценарий выглядит так: Фьюри и Уайлдер проводят третий бой, Джошуа дерется с Пулевым, и в 2021 году Фьюри и Джошуа проводят очный поединок, который принесет астрономические деньги. Если
Проведя всего один бой в супертяжелом весе (!) с очень средним боксером (!), Усик оказался сразу на четвертом месте в новом для себя рейтинге (супертяжелый вес — свыше 91 кг). Но главные вызовы у него пока остаются в интернете. Усик активно комментирует отношения между Россией и Украиной, настаивая на сближении двух государств, и весной его вызвал на бой борец Богдан Грицай. Усик предложил бой по боксу, и на этом история закончилась.
Осенью Усик может провести бой с Дереком Чисорой. До этого поединок был отменен дважды:
Мурат Гассиев провел без бокса два года. В последний раз Гассиев дрался 21 июля 2018-го против Усика в Москве за четыре чемпионских пояса и проиграл впервые в карьере. После этого оба запланировали переход в тяжелый вес, но у Гассиева началась долгая пауза.
Обнадеживает, что Мурату всего 26 лет. Пугает, что его следующий поединок может состояться в сочинском казино. Место назвал глава федерации бокса Умар Кремлев, и, наверное, это место не лучшее после боя в «Олимпийском» и финала Всемирной боксерской суперсерии.
Одним из первых среди российский боксеров узнал дату боя Александр Поветкин. Он будет драться с Дилланом Уайтом 22 августа и уже улетел на первый этап сборов на Алтай.
Бывший чемпион WBA, IBF и WBO Сергей Ковалев называл коронавирус «замутом верхушек», но признавал следующее: «Невольно тоже начинаешь понимать, что это не просто информационная атака».
У последнего соперника Ковалева Энтони Ярда от вируса умерли бабушка и отец. У самого Ковалева — двое знакомых. Следующий бой Сергея должен состояться с Салливаном Баррерой, пока же у
Александр Гвоздик завершил карьеру после первого поражения. Он выглядел очень хорошо, сочетая в себе и крутую технику, и тяжелый удар. Но проиграв Артуру Бетербиеву, Гвоздик сказал, что заканчивает. Менеджер Гвоздика Эгис Климас заявил, что боксер сосредоточиться на бизнесе. Сам Гвоздик подобного не говорил. У Александра получилась не очень удачная комбинация победы и поражения: сначала Гвоздик тяжело нокаутировал Адониса Стивенсона, отправив того на несколько недель в больницу, а потом сам проиграл техническим нокаутом. То есть увидел последствия нокаутов, а потом понял, насколько легко самому оказаться нокаутированным.
Тут важно, что после поражения от Бетербиева Гвоздик начал тренироваться, провел первый этап лагеря, а в начале июня принял решение уйти.
Чтобы было понятно, почему Майк Тайсон стал главным ньюсмейкером карантина, вот самые привлекательные новости последних нескольких месяцев. Исраил Мадримов (5−0) выложил вот это видео, и оно стало очень популярным. Узбекский боксер демонстрирует впечатляющую работу ног.
Россиянин Рой Джонс посетил Парад Победы, перенесенный на июнь
Геннадий Головкин написал слова поддержки бойцу ММА Петру Яну. «Удачи, топим за тебя», — сообщение казахстанского боксера россиянину. До перехода в ММА Ян выполнил норматив мастера спорта по боксу и должен подраться за титул чемпиона UFC с бразильцем Жозе Алдо.
Сауль Альварес, подписавший рекордный для спорта контракт на $365 миллионов долларов, ищет соперника.
В данный момент Альварес несколькими изданиями признается лучшим боксером мира вне зависимости от весовых категорий и в генерировании денег за бой соперничает только с Энтони Джошуа. Но Альваресу очень трудно искать соперников после победы над Ковалевым. У промоутеров мексиканца не получается найти идеальный баланс между количеством денег и качеством оппонента. Очевидно, что Альварес и Головкин идут навстречу третьему бою друг с другом, но проведут поединки с
Вадим Тихомиров