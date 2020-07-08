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18:10 (мск), источник: Vesti.kz

Когда Данияр Елеусинов проведет бой против экс-чемпиона мира

Казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов (9−0, 5 КО) может встретиться с экс-чемпионом мира Джулиусом Индонго (23−2, 12 КО) в конце августа. Подробности организации поединка корреспонденту Vesti.kz рассказал менеджер олимпийского чемпиона Зия Алиев.

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Бой, который планируют провести в США, будет рассчитан на десять раундов.

«Приблизительные сроки — конец августа. С 15 августа начинаются боксерские шоу, которые проводит Matchroom Boxing в США, а в конце месяца — следующее шоу. Они будут идти подряд. По графику отстали все бойцы, поэтому будет такой режим», — поделился Алиев.

Ранее Елеусинов раскрыл тактический план на поединок с бывшим обладателем мировых поясов по версиям IBO, IBF и WBA в первом полусреднем весе. Для Индонго бой с казахстанцем станет дебютом в новом дивизионе — прежде он не боксировал в полусреднем весе.

Для 29-летнего Елеусинова потенциальный поединок с Индонго станет первым в 2020 году. В прошлом году казахстанец провел четыре боя, два из которых выиграл досрочно. Его победная серия насчитывает девять поединков, а началась она в апреле 2018 года.

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