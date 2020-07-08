Когда Данияр Елеусинов проведет бой против экс-чемпиона мира

Бой, который планируют провести в США, будет рассчитан на десять раундов.

«Приблизительные сроки — конец августа. С 15 августа начинаются боксерские шоу, которые проводит Matchroom Boxing в США, а в конце месяца — следующее шоу. Они будут идти подряд. По графику отстали все бойцы, поэтому будет такой режим», — поделился Алиев.

Ранее Елеусинов раскрыл тактический план на поединок с бывшим обладателем мировых поясов по версиям IBO, IBF и WBA в первом полусреднем весе. Для Индонго бой с казахстанцем станет дебютом в новом дивизионе — прежде он не боксировал в полусреднем весе.