Спортсменки Гомельской области выиграли четыре золота Кубка Беларуси по боксу

По ходу турнира среди женщин было разыграно семь комплектов наград. Четыре медали высшей пробы выиграли представительницы Гомельщины.

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В своих весовых категориях первенствовали Юлия Апанасович (51 кг), Галина Бруевич (57 кг), Антонина Аксенова (64 кг) и Виктория Кебикова (75 кг). Две награды высшей пробы у минчанок Аллы Стародуб (60 кг) и Арины Данильчик (69 кг). Еще одно золото у спортсменки из Витебской области Карины Гадун (54 кг).

Кубок Беларуси по боксу, который принимает Гомель, проходит при пустых трибунах. Во время соревнований приняты все эпидемиологические и санитарные меры в соответствии с рекомендациями Минздрава Беларуси. Для болельщиков организованы онлайн-трансляции.