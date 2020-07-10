Американские боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун
Обоюдный нокдаун случился в поединке между американскими полусредневесами Кори Чемпионом (2−3, 2 КО) и Питером Кортесом (2−2, 1 КО) передает корреспондент Vesti.kz.
Обоюдный нокдаун случился в поединке между американскими полусредневесами Кори Чемпионом (2−3, 2 КО) и Питером Кортесом (2−2, 1 КО) передает корреспондент Vesti.kz.
Бой прошел на арене The Bubble в комплексе MGM Grand в
Для 21-летнего Чемпиона эта победа стала второй в карьере (два нокаутом) при трех поражениях, а 26-летний Кортес потерпел второе поражение — также у него есть две победы (одна досрочная). Оба боксера дебютировали в профи в 2019 году.