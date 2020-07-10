Американские боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун

Бой прошел на арене The Bubble в комплексе MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился в первом раунде. Сначала Чемпион, считавшийся аутсайдером, отправил Кортеса в нокдаун. Затем на канвасе одновременно оказались оба боксера. Лучше восстановился Чемпион — он еще дважды посылал соперника в нокдаун и выиграл техническим нокаутом за 37 секунд до гонга.