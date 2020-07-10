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10 июля, источник: Vesti.kz

Американские боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун

Обоюдный нокдаун случился в поединке между американскими полусредневесами Кори Чемпионом (2−3, 2 КО) и Питером Кортесом (2−2, 1 КО) передает корреспондент Vesti.kz.

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Бой прошел на арене The Bubble в комплексе MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился в первом раунде. Сначала Чемпион, считавшийся аутсайдером, отправил Кортеса в нокдаун. Затем на канвасе одновременно оказались оба боксера. Лучше восстановился Чемпион — он еще дважды посылал соперника в нокдаун и выиграл техническим нокаутом за 37 секунд до гонга.

Для 21-летнего Чемпиона эта победа стала второй в карьере (два нокаутом) при трех поражениях, а 26-летний Кортес потерпел второе поражение — также у него есть две победы (одна досрочная). Оба боксера дебютировали в профи в 2019 году.

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