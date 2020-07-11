«Он будет священником после бокса». Тренер Деревянченко вспомнил бой с GGG и рассказал о титульных планах

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В беседе наставник высказал свое высокое мнение о своем подопечном, а также прокомментировал возможные поединки Деревянченко против мексиканской звезды Сауля Альвареса (53−1−2, 36 КО) и чемпиона по версии WBC американца Джермалла Чарло (30−0, 22 КО).

— Тренер, ходит много слухов… нет дыма без огня.

— Единственный огонь в том, что Technician возвращается и готовится выйти против любого. Этот молодой человек… Забудьте о боксе, он один из приятнейших, добрейших, заботливейших людей на планете. Я думаю, он станет священником после бокса. Он просто не мог дождаться возвращения в зал. Когда он в зале, это как будто светит солнце внутри помещения. Я люблю этого молодого человека. Мы как семья. Даже его сын тут.

— Как Сергей относится к этим именам, которые всплывают, особенно «Канело» и Чарло?

— [Розье обращается к Сергею Деревянченко] Он спрашивает, как ты относишься к бойцам, с которыми можешь подраться? [услышав ответ Сергея] Ему все равно. Он подрался с GGG. Он побил GGG. Он дрался с Дэнни Джейкобсом. Это был близкий бой, и я думал, что на самом деле это ничья. Этот человек один из лучших, и он даже не жалуется. Я больше жалуюсь. После 12 раунда с Головкиным я сказал: «Да!» А когда мы услышали вердикт, я сказал: «Нет!» А Сергей сказал: «Успокойся, тренер. Все будет хорошо. У нас всегда будет другой шанс». Он прекрасная личность.

— Какой бой более легкий: с Чарло или «Канело»?

— Нет легких боев.

— Я это понимаю, но к какому бою будет тяжелее готовиться?

— На самом деле, это не имеет значения. На этом уровне ты готовишься к любому, и ты не знаешь, что конкретно тебе предложит оппонент в вечер боя. С Саулем может быть легче, с Чарло сложнее — или наоборот. Ты никогда не знаешь. Все зависит от Сергея. Он возвращается. Самое главное — в нем. Я хочу сделать из него лучшего технаря, так как у него такое же прозвище, лучшего технаря, который был в ринге, и тогда победа будет за нами.

— У Альвареса «франчайзинговый» титул, который нельзя отобрать, у Чарло полноценный титул — вы это принимаете во внимание?

— Конечно. Я хочу, чтобы этот молодой человек стал чемпионом мира. Сейчас он самый лучший боец без титула. Будет ли это «Канело» или Чарло — он будет победителем, у него будет пояс на талии.

Напомним, 5 октября в Нью-Йорке Деревянченко и Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) разыграли титул IBF — казахстанец победил единогласным решением и стал чемпионом IBF и IBO.