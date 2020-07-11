Боксеры Гомельской области выиграли командный зачет Кубка Беларуси

Спортсмены из Гомельской области в сумме набрали 647 баллов, заняв первое место в зачете. Вторая позиция досталась представителям Минска, у которых на счету 385 баллов. Замкнули тройку сильнейших боксеры Витебской области, заработавшие 342 пункта.

На высшую ступень пьедестала почета в своих категориях поднимались Евгений Кармильчик (весовая категория 52 кг), Максим Паньков (56 кг), Антон Черномаз (60 кг), Дмитрий Асанов (64 кг), Евгений Долголевец (69 кг), Кирилл Самодуров (75 кг), Михаил Долголевец (81 кг), Владислав Смягликов (91 кг) и Вадим Мороз (свыше 91 кг).

Кубок Беларуси по боксу, который принимал Гомель, прошел при пустых трибунах. Во время соревнований были приняты все эпидемиологические и санитарные меры в соответствии с рекомендациями Минздрава Беларуси. Для болельщиков были организованы онлайн-трансляции.