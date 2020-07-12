В Мангистау от коронавируса скончались заслуженные тренеры по боксу

По данным СМИ, в федерации бокса отметили, что «коронавирус не обошел стороной и спортивную общественность».
«С болью сообщаем о большой потере в федерации бокса Мангистауской области. Из жизни ушли талантливые и грамотные тренеры — судья высшей национальной категории, кандидат в мастера спорта СССР по боксу Берик Ермаганбетов, заслуженный тренер Казахстана по боксу, старший тренер сборной Жанаозена Женис Джарылгапов и старший тренер школы бокса Жанаозена Акылбек Темиров. К сожалению, это суровая действительность», — сообщили в пресс-службе федерации.
Судья высшей национальной категории Ермаганбетов был победителем многих международных турниров. Джарылгапов за время работы воспитал призеров и чемпионов Казахстана. Темиров проработал тренером по боксу более 30 лет, его воспитанники являются чемпионами Казахстана.