В Мангистау от коронавируса скончались заслуженные тренеры по боксу

По данным СМИ, в федерации бокса отметили, что «коронавирус не обошел стороной и спортивную общественность».

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«С болью сообщаем о большой потере в федерации бокса Мангистауской области. Из жизни ушли талантливые и грамотные тренеры — судья высшей национальной категории, кандидат в мастера спорта СССР по боксу Берик Ермаганбетов, заслуженный тренер Казахстана по боксу, старший тренер сборной Жанаозена Женис Джарылгапов и старший тренер школы бокса Жанаозена Акылбек Темиров. К сожалению, это суровая действительность», — сообщили в пресс-службе федерации.