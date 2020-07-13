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10:00 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер Головкина оценил опыт первых двух боев с «Канело» и высказался о трилогии

Джонатан Бэнкс, тренер чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО), рассказал о возможном третьем бое казахстанского боксера против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО). Об этом сообщает Sky Sports.

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«Я фанат, который тоже хочет трилогии. У меня есть много информации с первых поединков. Но “Канело” тоже вносил коррективы в каждый бой, поэтому я не могу смотреть на их предыдущие поединки и думать: “Вот каким будет третий бой”. Полезно смотреть на их предыдущие бои, но не стоит на них сосредотачиваться, потому что теперь они ​​выглядят по-другому. Из тех боев не составишь план на третий поединок», — сказал Бэнкс.

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Ранее президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес заявил, что третий бой между Альваресом и Головкиным может пройти в следующем году, добавив, что оба в этом заинтересованы.

Напомним, предыдущие их два боя состоялись в сентябре на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США): в 2017 году случилась скандальная ничья, а годом позже решением большинства судей выиграл мексиканец.

К ним GGG готовился под руководством Абеля Санчеса, но в апреле 2019 года Головкин принял решение расстаться с тренером после девяти лет сотрудничества.

Под руководством Бэнкса казахстанец провел два поединка: в июне 2019-го нокаутировал канадца Стива Роллса в дебюте на DAZN, а в октябре победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула.

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