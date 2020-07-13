Тренер Головкина оценил опыт первых двух боев с «Канело» и высказался о трилогии

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«Я фанат, который тоже хочет трилогии. У меня есть много информации с первых поединков. Но “Канело” тоже вносил коррективы в каждый бой, поэтому я не могу смотреть на их предыдущие поединки и думать: “Вот каким будет третий бой”. Полезно смотреть на их предыдущие бои, но не стоит на них сосредотачиваться, потому что теперь они ​​выглядят по-другому. Из тех боев не составишь план на третий поединок», — сказал Бэнкс.

Ранее президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес заявил, что третий бой между Альваресом и Головкиным может пройти в следующем году, добавив, что оба в этом заинтересованы.

Напомним, предыдущие их два боя состоялись в сентябре на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США): в 2017 году случилась скандальная ничья, а годом позже решением большинства судей выиграл мексиканец.

К ним GGG готовился под руководством Абеля Санчеса, но в апреле 2019 года Головкин принял решение расстаться с тренером после девяти лет сотрудничества.