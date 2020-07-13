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11:21 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-претендент на титул чемпиона мира нацелился на бой с Головкиным

Украинский профи-боксер Максим Бурсак (36−6−2, 16 КО), выступающий в средней и второй средней весовых категориях, нацелился на поединок с казахстанским чемпионом мира по версии IBF Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Об этом экс-претендент на чемпионский пояс WBO рассказал в своем Instagram, отвечая на вопросы подписчиков в сторис.

Один из пользователей социальной сети спросил у Бурсака: «Макс, рассматривается бой с Головкиным?» На это боксер ответил утвердительно: «Да! Это моя цель».

Напомним, Бурсак в 2017 году единогласным решением судей уступил в титульном поединке мексиканцу Хильберто Рамиресу. Последний защищал свой пояс WBO во втором среднем весе.

В 2019 году украинец встретился с экс-соперником GGG канадцем Давидом Лемье. Поединок получился довольно напряженным и сложным для каждого из боксеров. В итоге судьи отдали победу Лемье раздельным решением.

Бурсак в 2016 году мог встретиться в бою за титул с британцем Билли Джо Сондерсом, однако Билли снялся с поединка из-за травмы.

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