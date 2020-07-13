Экс-претендент на титул чемпиона мира нацелился на бой с Головкиным

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Об этом экс-претендент на чемпионский пояс WBO рассказал в своем Instagram, отвечая на вопросы подписчиков в сторис.

Один из пользователей социальной сети спросил у Бурсака: «Макс, рассматривается бой с Головкиным?» На это боксер ответил утвердительно: «Да! Это моя цель».

Напомним, Бурсак в 2017 году единогласным решением судей уступил в титульном поединке мексиканцу Хильберто Рамиресу. Последний защищал свой пояс WBO во втором среднем весе.

В 2019 году украинец встретился с экс-соперником GGG канадцем Давидом Лемье. Поединок получился довольно напряженным и сложным для каждого из боксеров. В итоге судьи отдали победу Лемье раздельным решением.