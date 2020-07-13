Экс-претендент на титул чемпиона мира нацелился на бой с Головкиным
Украинский
Украинский
Об этом
Один из пользователей социальной сети спросил у Бурсака: «Макс, рассматривается бой с Головкиным?» На это боксер ответил утвердительно: «Да! Это моя цель».
Напомним, Бурсак в 2017 году единогласным решением судей уступил в титульном поединке мексиканцу Хильберто Рамиресу. Последний защищал свой пояс WBO во втором среднем весе.
В 2019 году украинец встретился с
Бурсак в 2016 году мог встретиться в бою за титул с британцем Билли Джо Сондерсом, однако Билли снялся с поединка