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11:37 (мск), источник: Vesti.kz

Без Головкина. Golden Boy огласила список кандидатов в соперники «Канело»

Промоутерская компания Golden Boy огласила список кандидатов в соперники мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 KO) на следующий бой, сообщает Boxingnews24.com.

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В него вошли два новых имени. Это 36-летний уроженец Багамских Островов Туреано Джонсон (21−2−1, 15 KO) и 29-летний ирландец Джейсон Куигли (18−1−0, 14 KO). Оба выступают в среднем весе. Боксеры встречались в июле прошлого года, и тогда Джонсон победил досрочно в девятом раунде.

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До этого в качестве потенциальных соперников «Канело» упоминались украинец Сергей Деревянченко (13−2−0, 10 KO), а также британцы Каллум Смит (27−0−0, 19 KO) и Джон Райдер (28−5−0, 16 KO).

Ранее стало известно, что следующим соперником «Канело» точно не будет чемпион мира. При этом мексиканец хотел третьего поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), но в планы вмешалась пандемия.

Возвращение «Канело» намечено на 16 сентября. Мексиканцу осталось лишь определиться с местом проведения боя — в Лас-Вегасе, Нью-Йорке или Техасе.

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