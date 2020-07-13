Российский боксер Беспутин начал подготовку к претендентскому бою

Источник: AFP 2020

Беспутин победил соотечественника Раджаба Бутаева в декабре прошлого года и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе. Позднее допинг-тест Беспутина дал положительный результат. WBA лишила россиянина титула чемпиона мира.

«У нас намечено несколько боев, [их проведут] такие лидеры красноярского бокса как Александр Беспутин, Евгений Шведенко. Беспутин начал подготовку, вчера вылетел на подготовительные сборы в Екатеринбург. Он хочет пройти снова путь и выиграть у них у всех», — сказал Зубарев.

По его словам, в течение полугода или даже пяти месяцев, 29-летний Беспутин проведет претендентский бой. Он отметил, что спортсмен уже прошел в Красноярске общефизическую подготовку.