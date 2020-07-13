Казахстанская федерация бокса сообщила о смерти известного тренера
Скончался мастер спорта СССР и известный тренер Аманбек Досмаилов, сообщает официальный сайт Казахстанской федерации бокса (КФБ).
Скончался мастер спорта СССР и известный тренер Аманбек Досмаилов, сообщает официальный сайт Казахстанской федерации бокса (КФБ).
Его называли патриархом кызылординского бокса. Отмечается, что все заслуженные тренеры из этого региона были воспитанниками Досмаилова. Причина смерти не уточняется.
«КФБ и Федерация бокса Кызылординской области выражают искренние соболезнования родным и близким Аманбека Досмаилова. Это тяжелая потеря для нашего спорта», — говорится в сообщении.