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13 июля, источник: Vesti.kz

Казахстанская федерация бокса сообщила о смерти известного тренера

Скончался мастер спорта СССР и известный тренер Аманбек Досмаилов, сообщает официальный сайт Казахстанской федерации бокса (КФБ).

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Источник: wallpaperplay.com

Его называли патриархом кызылординского бокса. Отмечается, что все заслуженные тренеры из этого региона были воспитанниками Досмаилова. Причина смерти не уточняется.

«КФБ и Федерация бокса Кызылординской области выражают искренние соболезнования родным и близким Аманбека Досмаилова. Это тяжелая потеря для нашего спорта», — говорится в сообщении.

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