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17:58 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-боец UFC нокаутировал второго боксера за 26 дней

Американец Клэй Коллард (8−2−3, 3 КО) нокаутировал южноафриканца Лораунта Нельсона (5−4, 4 КО) в андеркарте вечера бокса в Лас-Вегасе, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AFP 2020

Поединок среднего веса на арене The Bubble в комплексе MGM Grand был рассчитан на шесть раундов, но закончился во втором. За пять минут Нельсон трижды побывал на канвасе, после чего его избиение остановил рефери.

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На счету 27-летнего Колларда теперь восемь побед (три нокаутом) при двух ничьих и трех поражениях, а 30-летний Нельсон проиграл в четвертый раз в карьере — также в его активе пять побед (четыре нокаутом).

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Для Колларда прошедший бой стал вторым за 26 дней. На той же арене 18 июня он сенсационно нокаутировал Давида Камински (6−1, 3 КО), выступающего под флагами Израиля и США, нанеся ему первое поражение в карьере. До этого Коллард победил еще двух американцев с «ноликами» — Рэймонда Гуахардо (5−1, 4 КО) и Кушона Тулера (9−1, 7 КО), выиграв решением большинства и техническим нокаутом соответственно.

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В профи Коллард дебютировал в 2017 году, совмещая карьеру боксера и бойца ММА (18−7). С августа 2014 по сентябрь 2015 года он четырежды выступил в UFC, потерпев три поражения и выиграв один поединок. В дебютном бою в UFC Коллард нокаутом проиграл будущему чемпиону полулегкого веса американцу Максу Холлоуэю.

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