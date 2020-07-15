Экс-боец UFC нокаутировал второго боксера за 26 дней

Источник: AFP 2020

Поединок среднего веса на арене The Bubble в комплексе MGM Grand был рассчитан на шесть раундов, но закончился во втором. За пять минут Нельсон трижды побывал на канвасе, после чего его избиение остановил рефери.

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На счету 27-летнего Колларда теперь восемь побед (три нокаутом) при двух ничьих и трех поражениях, а 30-летний Нельсон проиграл в четвертый раз в карьере — также в его активе пять побед (четыре нокаутом).

Для Колларда прошедший бой стал вторым за 26 дней. На той же арене 18 июня он сенсационно нокаутировал Давида Камински (6−1, 3 КО), выступающего под флагами Израиля и США, нанеся ему первое поражение в карьере. До этого Коллард победил еще двух американцев с «ноликами» — Рэймонда Гуахардо (5−1, 4 КО) и Кушона Тулера (9−1, 7 КО), выиграв решением большинства и техническим нокаутом соответственно.

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